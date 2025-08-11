Головна Скотч Шоу-біз
В Одесі невідомий намагався зґвалтувати зірку «Холостяка»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На допомогу дівчині прибігли люди з сусіднього житлового комплексу, які почули її крики
фото: скріншот з відео

Учасниця реаліті-шоу «Холостяк» Олександра Миколюк заявила про спробу зґвалтування в Одесі: напад стався посеред дня

Учасниця реаліті-шоу «Холостяк» та блогерка Олександра Миколюк повідомила про спробу нападу та зґвалтування, яка сталася з нею вдень в Одесі. Про інцидент вона розповіла у своєму Instagram. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександру Миколюк.

За словами Миколюк, подія відбулася 10 серпня, близько 12:00, в парку біля її будинку. Під час прогулянки з собакою на неї напав невідомий чоловік. Після словесних погроз та непристойних дій з боку нападника, блогерка почала тікати.

«Я побігла вниз, з криком, впала, покотилася зі схилу… Мені було настільки страшно, що я розуміючи що можливо зламала руку, та дуже сильно вдарилася головою з якої почала текти кров все одно подивилась на гору, щоб переконатись чи не біжить він за мною», – написала вона.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksandra Mykoliuk (@manchkina5)

На допомогу дівчині прибігли люди з сусіднього житлового комплексу, які почули її крики. На місце події була викликана швидка допомога та поліція. Олександра Миколюк повідомила, що вже подала заяву, і поліцейський протокол складено.

Нагадаємо, романтичне реаліті-шоу «Холостяк» офіційно розпочало зйомки свого 14-го сезону. У мережі вже з'явилися перші фотографії з-за лаштунків першої вечірки, де головний герой, актор Тарас Цимбалюк, знайомиться з учасницями проєкту. Зйомки проходять в одному з заміських ресторанів під Києвом. Новий сезон вийде в ефір цієї осені

Холостяк СТБ напад Одеса

