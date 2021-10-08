В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue
Артистка порадовала фанатов яркими фото
Британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, стала героиней обложки нового номера британской версии журнала Vogue. Соответствующий снимок появился на официальной странице издания в Instagram.
33-летняя знаменитость снялась для первого разворота в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Образ поп-исполнительницы дополнила брошь ювелирного дома Tiffany, яркий макияж и объемная укладка.
Помимо этого, Адель сфотографировали в облегающем наряде люксовой марки Dolce & Gabbana черного цвета, состоящем из бра, топа и юбки из атласной ткани, а также колготках Falke в горох. В качестве обуви для нее были выбраны туфли на высоком каблуке Numero Ventuno. Певицу запечатлели в крупных серьгах модного дома David Yurman.
В феврале 2020 года похудевшую Адель не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позже фанатов удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.
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