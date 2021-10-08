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    В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue

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    Певица Адель - В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Артистка порадовала фанатов яркими фото

    Британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, стала героиней обложки нового номера британской версии журнала Vogue. Соответствующий снимок появился на официальной странице издания в Instagram.

    33-летняя знаменитость снялась для первого разворота в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Образ поп-исполнительницы дополнила брошь ювелирного дома Tiffany, яркий макияж и объемная укладка.

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    В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue
    В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue
    instagram.com/adele/

    Помимо этого, Адель сфотографировали в облегающем наряде люксовой марки Dolce & Gabbana черного цвета, состоящем из бра, топа и юбки из атласной ткани, а также колготках Falke в горох. В качестве обуви для нее были выбраны туфли на высоком каблуке Numero Ventuno. Певицу запечатлели в крупных серьгах модного дома David Yurman.

    В феврале 2020 года похудевшую Адель не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позже фанатов удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    В платье с декольте. Экстремально похудевшая Адель снялась для обложки Vogue