Огнєвіч розкритикувала відпочинок у В’єтнамі через росіян і сміття

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Злата Огнєвіч поскаржилася на росіян і сміття під час відпустки у В’єтнамі
фото: Уніан

Співачка не рекомендує острів Фукуок через велику кількість туристів з РФ і забруднений океан

Українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що розчарувалася відпочинком у В’єтнамі через засилля росіян та велику кількість сміття на популярному курорті Фукуок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки у Threads.

Воно зазначила, що поїздка до В’єтнаму виявилася невдалим вибором, попри окремі позитивні враження. Особливо Огнєвіч не радить відвідувати острів Фукуок, де, за її словами, вона зіткнулася з великою кількістю громадян Російської Федерації, а також із серйозним забрудненням океану.

«Гаряче не рекомендую острів Фукуок. Від кількості побаченого сміття в океані боляче на фізичному рівні, соромно бути людиною… Настільки мене це тригерить», – написала співачка.

Вона також додала, що продовжує сортувати сміття та закликала до цього інших. Водночас Огнєвіч порадила шанувальникам Азії не відмовлятися від поїздок до В’єтнаму загалом, а звернути увагу на гірську частину країни, природу та архітектуру.

«Хює – неймовірне місце. Фукуок: є хороші пляжні клуби й готелі, але загалом враження гірке. Vinpearl – мертве місто, бутафорія. Сафарі – топ. Канатна дорога на острів Хонтом – варта уваги», – поділилася вона.

За словами артистки, наразі В’єтнам ще залишається «сирим» для масового туризму, однак через 10 років ситуація може суттєво змінитися. Нагадаємо, що співачка Alyosha (Олена Тополя) пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом.

Теги: В'єтнам відпочинок Злата Огнєвіч

