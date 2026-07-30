Справа про знущання над військовими у «Скелі»: суд у заарештував двох підозрюваних на 60 днів

Фігуранти справи взяті під варту без права внесення застави

Фортечний районний суд Кропивницького обрав запобіжні заходи двом військовослужбовцям полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утримуванні та побитті побратимів. Обвинуваченим призначили тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Кропивницький».

Першим розглянули запобіжний захід для 28-річного санітарного інструктора медичної роти. Під час засідання він та його адвокат заборонили показувати свої обличчя. Прокурори наполягали на арешті, тоді як захист заперечував.

Сам підозрюваний провини не визнає і стверджує, що його обмовили потерпілі, які мають наркотичну залежність і таким чином мстять. Він відкинув звинувачення у катуванні та просив суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Після оголошення рішення про арешт підозрюваний заявив, що оскаржуватиме його впродовж передбачених законом п'яти днів.

Другим підозрюваним у справі є 29-річний діловод. Він назвав підозру й обвинувачення необґрунтованими та просив про м'якший запобіжний захід. Попри це, суд ухвалив аналогічне рішення про тримання під вартою на 60 днів без застави.

На відміну від колеги, діловод зазначив, що не подаватиме апеляцію, вважаючи це безперспективним.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.