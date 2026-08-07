У Черкасах суд оголосив українцю вирок за «прогнози погоди» про ТЦК

Для повідомлень про ТЦК учасники восьми Telegram-груп використовували «погодні» шифри

У Черкасах суд виніс вирок місцевому жителю, який адміністрував вісім Telegram-груп, де поширювали інформацію про місця проведення заходів з оповіщення та маршрути пересування представників ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

У вироку зазначено, що у цих Telegram-групах із 18 жовтня до 13 грудня 2024 року систематично з'являлися повідомлення про час і місця проведення заходів з оповіщення, а також пересування представників ТЦК.

Для приховування змісту повідомлень учасники використовували умовні позначення, пов'язані з погодою. Зокрема, йшлося про слова «дощ», «гроза», «хмарно», «сонце», «сухо», а також відповідні емодзі. Інформація стосувалася різних населених пунктів Черкаської області, серед яких Умань, Сміла, Канів, Золотоноша, Шпола, Городище, Корсунь-Шевченківський та Чорнобай.

Суд встановив, що адміністратор знав про характер повідомлень, які публікували учасники груп. Він мав можливість видаляти дописи та обмежувати їх поширення, однак цього не робив. За висновком суду, поширення інформації давало військовозобов'язаним можливість уникати місць проведення заходів з оповіщення та створювало перешкоди законній діяльності ЗСУ під час мобілізації.

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Обвинувачений повністю визнав провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Також чоловік має періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання та не виїжджати за межі України без відповідного погодження. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію та передав у власність держави iPhone 15 Pro Max із SIM-картками, який використовувався під час адміністрування Telegram-груп.

Нагадаємо, у У Дніпрі до п’яти років позбавлення волі засудили мобілізованого сержанта ЗСУ, який відмовився від наказу йти на бойову позицію поблизу Бахмута. Момент оголошення розпорядження і відмову зафіксував на камеру мобільного телефона водій-кіномеханік роти. Цей відеозапис згодом став ключовим доказом сторони обвинувачення у суді.