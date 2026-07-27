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Удар по полігону на Київщині: суд обирає запобіжний захід керівнику асоціації «Армада»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по полігону на Київщині: суд обирає запобіжний захід керівнику асоціації «Армада»
Керівник асоціації «Армада» Василь Гончарук опинився на лаві підсудних
фото: Радіо Свобода

Прокуратура наполягає на триманні підозрюваного під вартою без права внесення застави

У Києві розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу головному організатору заходу на військовому полігоні, по якому 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Підсудним у справі є керівник асоціації «Армада» Василь Гончарук.

Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні підозрюваного під вартою без права внесення застави. Перед початком засідання адвокат фігуранта заявив, що наразі утримується від будь-яких коментарів щодо справи.

Нагадаємо, 24 липня у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.  У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. 

Нещодавно стала відома нова інформація про наслідки трагедії: у лікарні від отриманих поранень помер 66-річний чоловік, громадянин України та дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки на приватний полігон зросла до 11 людей, близько 100 осіб отримали поранення.

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Теги: суд обстріл Київщина

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