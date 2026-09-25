Алла Пугачова з донькою показалася на концерті екссоліста Modern Talking (фото)

Томас Андерес похвалився зустріччю з Аллою Пугочовою

Російська співачка Алла Пугачова зі своєю 13-річною дочкою Єлизаветою на Кіпрі відвідала концерт відомого німецького попспівака Томаса Андереса, колишнього соліста гурту Modern Talking. Як пише «Главком», про це розповів сам артист, опублікувавши спільне фото зі співачкою після свого виступу.

Так, Томас Андерес поідлився своїми емоціями після зустрічі з російською співачкою. Також він зазначив, що пишається тим, що Алла Пугачова відвідала його концерт. «Яка особлива честь! Я неймовірно пишаюся тим, що легендарна Алла Пугачова сьогодні разом зі своєю донькою Лізою відвідала мій концерт на Кіпрі, а після ми особисто зустрілися», – написав співак.

фото: Thomas Anders /Facebook

Співак назвав Аллу Пугачову легендарною та однією з найвизначніших артисток Східної Європи. Окремо артист висловив свою повагу Аллі Пугачовій та подякував її дочці Лізі. «Дуже особлива зустріч з однією з найвизначніших артисток Східної Європи за останні 50 років. Уся моя повага! Дякую, люба Алло, і люба Лізо, за цей незабутній момент!» – висловився Андерес.

На фото, яке опублікував Томас Андерес, Алла Пугачова позувала в синій довгій сукні із чорним ременем на талії та чорною сумкою, співак позував у своєму концертному образі з букетом квітів, який, ймовірно, отримав від Пугачової.

Також повідомлялося, співачка Алла Пугачова з’явилася на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala під руку з Максимом Галкіним і з елегантною тростиною в руках. Як з'ясувалося, це не новий елемент її іміджу, а вимушений захід після серйозної травми. Співачка поідлилася деталями.

До слова, Потапа на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі, де були присутні російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, під час свого виступу пожартував про співачку, обуривши її. Репер звернувся до Алли Борисівни, намагаючись зробити їй комплімент, та нагадав співачці про її вік.