Курс валют 2 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,45 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 2 вересня 2026 року. Порівняно з 1 вересня, євро, долар та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,45, євро – 51,53 грн, польського злотого – 11,89 грн.
Курс валют станом на 2 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,4553
|51,5357
|60,1694
|11,8988
|54,8709
|
Ощадбанк
|44,30 / 44,80
|51,35 / 52,10
|59 / 61
|11,35 / 12,15
|54,10 / 55,80
|
Приватбанк
|44,25 / 44,64
|51,25 / 52,08
|59,85 / 60,60
|11,83 / 12,03
|-
|
ПУМБ
|44,30 / 44,90
|51,40 / 52,10
|59,50 / 60,90
|11,75 / 12,05
|-
|
monobank
|44,26 / 44,63
|
51,35 / 52,05
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,82
|51,40 / 51,92
|58,10 / 62
|11,30 / 12,30
|52,30 / 56,70
|
OTP Bank
|44,36 / 44,70
|51,25 / 52,05
|59,81 / 60,99
|11,84 / 12,05
|54,46 / 55,48
|
Укрсиббанк
|44,25 / 44,80
|51,30 / 52,20
|59,15 / 61,35
|-
|53,80 / 55,80
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
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