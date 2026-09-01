Українські зірки показали архівні фото шкільних років 

Jerry Heil, Володимир Ярославський та Анна Завальська показали, як вони виглядали, коли пішли у перший клас

Зірки поділилися спогадами зі шкільні років

Українські зірки з нагоди Дня знань показали, як вони виглядали в шкільні роки. Знаменитості поділилися своїми шкільними світлинами в соцмережах, розповідає «Главком».

Анна Завальська

Анна Завальська поділилася архівними світлинами шкільних років колаж: glavcom.ua

Співачка Анна Завальська поділилася архівними світлинами шкільних років. На них зірка показалася у шкільній формі, сидячи за партою, а також на святі Першого дзвоника. Цьогоріч син зірки Ілля пішов у шостий клас.

Анна Завальська поділилася архівними світлинами шкільних років (на фото ліворуч) фото: Іnstagram.com/anna_zavalskaya

«Я обійдусь без спогадів про своє шкільне минуле – окрім цих фото, де я першоклашка. Проте своє піднесене хвилювання того дня я пам’ятаю… А сьогодні у всіх нас лише виснажене хвилювання за безпеку наших дітей. Так хочеться, аби воно зникло назавжди. Проте ми не забудемо… Хочеться лише побажати усім нам сил. І не зупинятися. Усіх з Днем знань!» – зазначила виконавиця.

Jerry Heil

Співачка Jerry Heil опублікувала своє шкільне фото колаж: glavcom.ua

Співачка Jerry Heil опублікувала своє фото зі свята Першого дзвоника. У кадрі майбутня співачка позує за партою із великими бантами на волоссі.

«Все, що 1 вересня хвилювало цю шестирічну малу – чи знайде вона друзів, чи будуть у неї гарні оцінки, чи не забуде вона свої слова на лінійці і чому ці бантики мають бути такими величезними! Будь ласка, нехай школярів знову хвилюють дитячі проблеми, нехай першокласники запамʼятають цей день звуком свого першого дзвоника, а не звуком тривоги. З Днем знань всіх», – привітала співачка.

Марія Бурмака

Марія Бурмака поділилася своїм фото з Перошого дзвоника колаж: glavcom.ua

Співачка Марія Бурмака поділилася курйозною історією з нагоди Дня знань. Перед святом мама співачки вирішила підрівняти їй чубчик ножицями, однак прибрала зайве волосся. Однак дівчинка все ж пішла на святкову лінійку.

«Перед школою мама вирішила мені підрівняти чубчик. А коли рівняти вже було нічого, то сказала: «це дуже модна французька стрижка», зав‘язала бант. І я, задоволена собою, пішла у перший клас. Не переживала зовсім – з майже всіма своїми однокласниками я була з дитячого садочка, а 4-та школа була на сусідній вулиці. З Першим вересня вас всіх», – написала артистка.

Андре Тан

Андре Тан пригадав свої шкільні роки колаж: glavcom.ua

Український модельєр Андре Тан пригадав свої шкільні роки та поділився архівним фото. Він розповів, як намагався вчити математику у школі.«1 вересня завжди повертає мене в шкільні роки.. І разом із хорошими спогадами я одразу згадую математику. До школи я пішов у 6 років, і свою першу вчительку, Зінаїду Серафимівну, памʼятаю до сих пір. Вона дуже хотіла навчити мене математики, а я ніяк не міг зрозуміти, навіщо майбутньому дизайнеру всі ці ікси та ігрики. Після 9 класу я пішов зі школи з чесною трійкою з алгебри, вступив до Харківського текстильного технікуму і раптом.. став відмінником. Виявляється, я просто нарешті знайшов своє – тканини, одяг, малюнок, творчість!

Вадим Олейник

Вадим Олейник показав, як виглядав у шкільні роки колаж: glavcom.ua

Український співак Вадим Олейник показав, як виглядав у шкільні роки. Артист зізнався, що не дуже любив свято Першого дзвоника. «Це що, літо вже пройшло? 1 вересня? В школу знову? Саме з таким лицем я зазвичай приходив на перший дзвоник. З Днем знань!» – написав він.

Володимир Ярославський

Володимир Ярославський любив ходити до школи колаж: glavcom.ua

Ресторатор, шеф-кухар та суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський любив ходити до школи. Вперше до школи він пішов уже з навичками читання і письма. «Мені дуже подобалося ходити до школи. У перший клас я пішов, уже вміючи читати й писати. Єдине, через що завжди хвилювався – це колготи, які мама постійно на мене вдягала. Вони мене дуже бісили! Сьогодні хочеться, щоб діти теж хвилювалися тільки через прості дитячі проблеми, а не через те, що відбувається навколо. Нехай цей навчальний рік буде спокійним», – зазначив кухар.

Слава Дьомін

Слава Дьомін опублікував свої шкільні фото колаж: glavcom.ua

Блогер та інтервʼюер Слава Дьомін також долучився до флешмобу та опублікував свої шкільні фото. На архівних кадрах він показався в окулярах та костюмі.

Слава Дьомін опублікував свої шкільні фото колаж: glavcom.ua

«З першим вересня. Моє перше вересня було у львівській школі №56 з трояндами в мій зріст і…» – пригадав інфлюенсер.

Зазначимо, «Главком» зробив підбірку святкових дописів зірок, які поділилися сімейними кадрами з перших дзвоників своїх дітей. Серед них Анна Кошмал, Джамала, Анна Саліванчук, Наталка Денисенко та інші.