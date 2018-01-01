«Форма воды»: 10 неожиданных фактов о фаворите «Оскара-2018»

Фильм претендует на 13 статуэток Американской киноакадемии

Наибольшее количество номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар» получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды». По подсчетам «Главкома», лента претендует на 13 статуэток. Критики высоко оценивают шансы этого фильма на главную награду «за лучший фильм». О том, что именно эта лента

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Форма воды

Фильм претендует на 13 статуэток Американской киноакадемии

Наибольшее количество номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар» получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды». По подсчетам «Главкома», лента претендует на 13 статуэток.

Критики высоко оценивают шансы этого фильма на главную награду «за лучший фильм». О том, что именно эта лента триумфует на церемонии Академии, которая состоится 4 марта, свидетельствует и тот факт, что она уже удостоилась главных наград «Золотого глобуса» и Гильдии продюсеров.

Сюжет картины разворачивается в 60-х годах в Америке. Главная героиня — немая уборщица Элайза, которая работает в секретной научной лаборатории. Однажды она случайно становится свидетельницей появления в бассейне секретного учреждения человека-амфибии — с рыбьими глазами и жабрами, но с человеческим телом. Между Элайзой и этим существом неожиданно возникает симпатия. Но развитию их тайных отношений может помешать руководство лаборатории, которое принимает решение убить амфибию. Тогда Элайза решает организовать побег возлюбленного...

10 любопытных фактов об этом фильме: