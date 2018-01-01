«Форма воды»: 10 неожиданных фактов о фаворите «Оскара-2018»
- Сьогодні, 19:05
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Фильм претендует на 13 статуэток Американской киноакадемии
Наибольшее количество номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар» получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды». По подсчетам «Главкома», лента претендует на 13 статуэток.
Критики высоко оценивают шансы этого фильма на главную награду «за лучший фильм». О том, что именно эта лента триумфует на церемонии Академии, которая состоится 4 марта, свидетельствует и тот факт, что она уже удостоилась главных наград «Золотого глобуса» и Гильдии продюсеров.
Сюжет картины разворачивается в 60-х годах в Америке. Главная героиня — немая уборщица Элайза, которая работает в секретной научной лаборатории. Однажды она случайно становится свидетельницей появления в бассейне секретного учреждения человека-амфибии — с рыбьими глазами и жабрами, но с человеческим телом. Между Элайзой и этим существом неожиданно возникает симпатия. Но развитию их тайных отношений может помешать руководство лаборатории, которое принимает решение убить амфибию. Тогда Элайза решает организовать побег возлюбленного...
10 любопытных фактов об этом фильме:
- Когда исполнительнице главной роли Салли Хокинс предложили роль в этом фильме, она сама работала над сценарием короткометражки о женщине, которая превращалась в рыбу.
- Режиссер Гильермо дель Торо впервые встретился с актрисой Салли Хокинс в 2014 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он предложил ей сыграть роль в этом фильме.
- Более девяти месяцев ушло на создание внешнего облика существа. Для того, чтобы облачиться в свой костюм, у актера уходила около 3-х часов перед началом каждого съемочного дня.
- Это первый англоязычный фильм за последние 7 лет, который выиграл «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Предыдущим таким фильмом был «Где-то» (2010) Софии Копполы.
- Картина получила максимальное число номинаций (а именно 12) от британской киноакадемии (BAFTA)
- Работа над фильмом началась в 2011 году, а премьера состоялась в 2017-м. При этом съемки фильма заняли 12 недель.
- Режиссёр Гильермо дель Торо оплачивал многие работы из своего кармана.
- Изначально картина должна была быть чёрно-белой. «Когда фильм планировался черно-белым, бюджет был $ 12 млн. Потом в Fox Searchlight сказали: „Слушайте, если снимете в цвете, мы дадим вам $ 19,6 млн“», — рассказал художник-постановщик фильма Пол Д. Остенберри.
- В первые дни работы над лентой режиссер принес в студию огромную коробку с красками, в которой была палитра с 3 500 цветами. Так для фильма была выбрана особая тональность, напоминающая подводный мир. Также у каждого персонажа появились свои цвета, например, у Элайзы это были голубой, сизая зелень и цвет темной бирюзы.
- Некоторые зрители подозревают, что образ подводного чудовища из этого фильма был заимствован американским режиссером из классики советской фантастики «Человек-амфибия» Александра Беляева. К то же действие фильмы по сюжету разворачивается в тот же год, когда вышла и советская экранизация этого романа. Однако сам Дель Торо не смотрел этот фильм и не читал книгу-первоисточник.