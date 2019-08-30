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    Михаил Федоров: что известно о самом молодом министре в истории украинского правительства

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    Михаил Федоров: что известно о самом молодом министре в истории украинского правительства
    instagram.com/michael.fedorov

    Министерство, которое возглавит Федоров будет впервые создано в Украине

    28-летний Михаил Федоров из Запорожья стал самым молодым вице-премьером и министром в истории украинского правительства.

    29 августа в первый день работы новой Рады именно его назначили главой Министерства цифровой трансформации.

    Федоров родился 21 января 1991 года. Он украинский IT-предприниматель, основатель диджитал-агентства.

    Учился Михаил Федоров в Запорожском университете на факультете социологии и управления. Впоследствии, окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО в Украине. Получил стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

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    instagram.com/michael.fedorov

    В 2013 году основал в Запорожье рекламное агентство SMMStudio. Федоров является организатором Facebook Marketing Conf. Кроме того, он занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей Суперлюди.

    Свою политическую деятельность Федоров начал еще в 2014 году, когда стал кандидатом в народные депутаты от партии 5.10 на выборах в Верховную Раду. В избирательном списке партии шел под номером 166. 

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    instagram.com/michael.fedorov

    К команде Владимира Зеленского присоединился в декабре 2018 года. Тогда же возглавил digital-направление работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. А уже с мая 2019-года стал внештатным советником Президента Украины по digital-направлению.

    На внеочередных выборах в Верховную Раду ІХ созыва избран народным депутатом от партии «Слуга народа». В избирательном списке шел под номером 6.

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    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/michael.fedorov
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an

    Михаил и его жена Анастасия - активные пользователи Facebook и Instagram. Они постоянно публикуют фото своей жизни, подходя к этому процессу со всем креативом и тщательностью. Настя с Михаилом начали жить вместе 6 лет назад и уже через год поженились. 2,5 года назад у них родилась дочь Маруся.

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