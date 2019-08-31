Опубликованные фото новой коллекции H&M Studio осень-зима 2019/2020



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vogue.ua

H&M представили лукбук новой коллекции Studio осень-зима 2019/2020 в стиле магического реализма, наполненный драматичным настроением и женской силой

Над сьемкой работали фотограф Кристиан Макдональд, стилист Людвин Пойбланк, которая также стала консультантом по созданию коллекции, и модель Адут Акеч. Снимки были сделаны на бесконечно оживленных и шумных улицах Нью-Йорка.

В основу коллекции H&M Studio осень-зима 2019/2020 легло новое прочтение женской классической и деловой одежды – летящие платья и традиционный трикотаж соседствуют со строгим пошивом и современными деталями.

Ключевыми элементами коллекции стали шелковые платья-рубашки, элегантные блузы, классические брюки, объемные свитера с высоким воротом и асимметричным платья. Цветовая палитра представляет собой осенний микс серого, лимонно-желтого и коричневого цветов с вкраплениями темно-красного и серебристого.

«Мы были вдохновлены идеей отыскать магию в повседневной жизни. Каждая модель в коллекции долговечна и актуальна вне времени, она создана для современной женщины, живущей в ритме 24/7. В этой коллекции много классических вещей гардероба, которые можно стилизовать под городской стиль жизни и которые прослужат долгие годы», – говорит Анжелика Гримборг, дизайнер H&M Studio.

Сьемки лукбука новой коллекции проходиди на шумных улицах Нью-Йорка, чтобы передать дух силы, свободы, энергии и бесконечного разнообразия.

Джерело: vogue.ua