Жена одиозного Медведчука показала свою тренировку по воркауту

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Телеведущая Оксана Марченко решила выступить мощным мотиватором для тех, у кого постоянно руки и ноги не доходят до занятий спортом

Жена одиозного Медведчука показала, как занимается воркаутом. По мнению телеведущей осень не является причиной переставать заниматься спортом и кутаться в теплые одеяла.

Пока на улице прекрасная погода Оксана призывает каждого заниматься спортом на улице и не только получать в результате красивое тело, но и оздоравливаться полностью.

В качестве доказательства своей любви к воркауту Оксана Марченко выложила два видео в своем Instagram. В фиолетовом спортивном костюме звезда показывает эффективные упражнения на пресс.

Переглянути цей допис в Instagram #оксанамарченко #спорт #sport #зож #workout Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 30 Сер 2019 р. о 12:52 PDT

Их она рекомендует выполнять сетами. На одном тринажеры она выполняет 10-15 повторов, на другом 20-25.

Переглянути цей допис в Instagram #оксанамарченко #спорт #sport #зож #workout Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 30 Сер 2019 р. о 2:01 PDT

О любви Марченко к воркауту известно давно. В том году звезда уже демонструвала свое мускулистое тело, над которым работает под руководством тренера.

«Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня – воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц – замечательные упражнения», – поделилась она.

Воркаут — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования.

Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.



