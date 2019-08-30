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    Шоу-биз

    Жена одиозного Медведчука показала свою тренировку по воркауту

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    Жена одиозного Медведчука показала свою тренировку по воркауту
    112.ua

    Телеведущая Оксана Марченко решила выступить мощным мотиватором для тех, у кого постоянно руки и ноги не доходят до занятий спортом

    Жена одиозного Медведчука показала, как занимается воркаутом. По мнению телеведущей осень не является причиной переставать заниматься спортом и кутаться в теплые одеяла.

    Пока на улице прекрасная погода Оксана призывает каждого заниматься спортом на улице и не только получать в результате красивое тело, но и оздоравливаться полностью.

    В качестве доказательства своей любви к воркауту Оксана Марченко выложила два видео в своем Instagram. В фиолетовом спортивном костюме звезда показывает эффективные упражнения на пресс.

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    #оксанамарченко #спорт #sport #зож #workout

    Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    Их она рекомендует выполнять сетами. На одном тринажеры она выполняет 10-15 повторов, на другом 20-25.

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    #оксанамарченко #спорт #sport #зож #workout

    Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    О любви Марченко к воркауту известно давно. В том году звезда уже демонструвала свое мускулистое тело, над которым работает под руководством тренера.

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    Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня - воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц - отличные упражнения А вы как и где занимаетесь спортом?) . . . #оксанамарченко #спорт #спорт #спортсила #сила #упражнения #зож #здоровыйобразжизни #тренировка #тренировки #тренировканаулице #воркаут #воркаутвмассы #супер #круто #сила #силаволи #прочьлень #следуй #следуйзамечтой #кцели #цель #счастье #всебудетхорошо

    Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    «Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня – воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц – замечательные упражнения», – поделилась она.

    Воркаут — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования.

    Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.


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