Американець зібрав майже 4 тис. пар взуття Crocs і встановив рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Колекція Crocs з Коннектикуту потрапила до Книги рекордів Гіннеса
фото: cpr.org

В майбутньому колекціонер сподівається відкрити свій власний музей Crocs

Житель Коннектикуту, відомий як «Король Crocs», потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй вражаючій колекції взуття, яка налічує 3,569 пар. Проте, за словами самого колекціонера, Дугі Сандтайгера, ця цифра вже застаріла. Про це пише «Главком» із посиланням на upi.com.

Сандтайгер розповів, що його любов до цього взуття почалася у 16 років. Перебуваючи в системі опіки, він не навчився зав'язувати шнурки, і Crocs стали для нього ідеальним рішенням.

У підлітковому віці він склав список цілей у своєму щоденнику, і однією з них було зібрати 366 пар Crocs. У 2023 році, коли його колекція перевищила 2 тис. пар, він подав заявку на реєстрацію рекорду.

Офіційно рекорд був зафіксований у листопаді 2024 року з кількістю 3,569 пар. Однак з того часу колекція продовжує зростати і вже цього місяця перевищила 3,800 пар.

В майбутньому колекціонер сподівається відкрити свій власний «Crocseum» (музей Crocs), щоб представити свою колекцію широкій публіці.

Нагадаємо, американець Стів Сансуїт, журналіст і колишній співробітник Lucasfilm, офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши власником найбільшої колекції предметів, пов'язаних із культовою сагою «Зоряні війни». Його рекорд був зареєстрований після перевірки 93 260 експонатів.

Теги: музей рекорд

