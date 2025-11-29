Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку
Будинок Анатолія Думбрави
фото: suspilne.media

П’ять років тому Анатолій Думбрава вирішив облицювати будинок камінням та прикрасити двір декоративними елементами

У селі Новоруське, що на Миколаївщині, 73-річний Анатолій Думбрава власноруч зводить і прикрашає свій будинок-писанку. Попри обстріли та активні бойові дії, чоловік разом із дружиною залишався у селі та продовжував працювати над оселею, яку будує вже понад два десятиліття. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Анатолій Думбрава родом із Одещини, з 20 років жив і працював у Миколаєві, а з 1997 року разом із дружиною переїхав до села Новоруське. Чоловік каже, що свій будинок будував сам: матеріали купував поступово, а зводив у вільний від сезонних робіт час.

Будинок облицьований камінням
Будинок облицьований камінням
фото: suspilne.media

«До Миколаєва приїхав у 1972 році, працював на трансформаторному заводі. Потім завод збанкрутував, коли Союз розпався, і в 1997-му приїхали сюди. Тут полуницею займався, щоб прожити. Влітку вирощував – продавав, а взимку, якщо погода дозволяла, дім будував сам, – розповідає Анатолій Думбрава.

П’ять років тому чоловік вирішив облицювати будинок камінням та прикрасити двір декоративними елементами. З його слів, ідею підказало телебачення.

Прикрашене подвір’я біля будинку
Прикрашене подвір’я біля будинку
фото: suspilne.media

«Побачив по телевізору кам’яний будинок – так захотілося те ж зробити. Хотілось створити красу, куточок затишний. Потроху. І Бог давав сили, здоров’я, бажання працювати», – говорить чоловік.

Декоративні фігурки та елементи для подвір’я чоловік замовляв самостійно, частину робіт виконував власноруч.

Подружжя Думбрав біля будинку
Подружжя Думбрав біля будинку
фото: suspilne.media

Під час активних бойових дій подружжя залишалось у селі. За словами Анатолія, можливості виїхати не розглядали.

«Дві сім’ї залишалися. Слава Богу, у сусіда свердловина є, кілька сонячних батарей – хоч і побило, але водички підкачати вистачало. Батюшка з Котляревого возив нам хліб – ні хліба ж, нічого не було», – згадує Анатолій.

Частина фасаду будівлі з вікном
Частина фасаду будівлі з вікном
фото: suspilne.media

Будинок та подвір’я подружжя зазнали ушкоджень: вибуховою хвилею повибивало вікна, вхідні двері довелося замінити. Сам чоловік отримав легку контузію та проблеми зі слухом.

«Прилітало. У сусідки перед будинком так прилетіло, що дах був у землі. Осколки летіли – у нас вікна та двері побило. Поруч – за 30, за 40 метрів – ями на городі», – каже він.

Попри пережите, Анатолій Думбрава будує плани на майбутнє. Каже, після перемоги хоче завершити роботи біля будинку та засадити все квітами.

73-річний Анатолій Думбрава власноруч зводить і прикрашає свій будинок-писанку

«Найголовніше – щоб війна закінчилася. Стільки горя й страждань принесла вона нашому народу».

Нагадаємо, Павло Мазур із Кропивницького дах свого будинку вкрив склом, для опалення побудував реактор, а електроенергію отримує від сонячних панелей, які почепив на деревах в саду. Енергонезалежним є нині на 80%. Планує зробити на 100%. 

Раніше житель Городка на Хмельниччині Юрій Жолобайло показав вхід до підземелля, який розташований під його будинком. Він виявив його після придбання хати, на правому березі річки Смотрич.

Також житель села Гораймівка, що на Волині, 70-річний Василь Кравець, самостійно спорудив будинок із дров та глини. Зараз господар ділиться своїм досвідом з іншими. Таких хат у селі вже з десяток.

Крім того, у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення Лана Тесленко з родиною переїхала з Харкова на Хмельниччину. В Олешині разом із чоловіком збудували екобудинок без кутів зі сміття. 

Читайте також:

Теги: Миколаїв будинок чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ
У Києві обмежено теплопостачання через нічний обстріл: список районів
25 листопада, 08:34
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат
19 листопада, 13:11
Мешканці стверджують, що пандус для дитини з інвалідністю «псує естетичний вигляд» будинку
В Івано-Франківську місцеві жителі виступили проти встановлення пандуса для дитини з інвалідністю
18 листопада, 12:49
39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
15 листопада, 18:53
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
14 листопада, 05:47
Окрім Покровська, окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі Мирнограда
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком
8 листопада, 20:48
Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань
Рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: деталі
8 листопада, 19:51
Жінка розірвала 25-річний шлюб через те, що чоловік з’їв її шматок торта
Торт став останньою краплею: американка розлучилася після 25 років шлюбу
4 листопада, 21:34
Лондон вважається одним із світових лідерів за ціною житла
Британський шок-цінник: у Лондоні квартира у 10 кв.м продається за 300 тис. євро
31 жовтня, 18:22

Суспільство

На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку
На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку
Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина
Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина
Мати 11 років шукала сина, і знайшла його в могилі невідомого солдата
Мати 11 років шукала сина, і знайшла його в могилі невідомого солдата
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua