На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку

У селі Новоруське, що на Миколаївщині, 73-річний Анатолій Думбрава власноруч зводить і прикрашає свій будинок-писанку. Попри обстріли та активні бойові дії, чоловік разом із дружиною залишався у селі та продовжував працювати над оселею, яку будує вже понад два десятиліття. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Анатолій Думбрава родом із Одещини, з 20 років жив і працював у Миколаєві, а з 1997 року разом із дружиною переїхав до села Новоруське. Чоловік каже, що свій будинок будував сам: матеріали купував поступово, а зводив у вільний від сезонних робіт час.

Будинок облицьований камінням фото: suspilne.media

«До Миколаєва приїхав у 1972 році, працював на трансформаторному заводі. Потім завод збанкрутував, коли Союз розпався, і в 1997-му приїхали сюди. Тут полуницею займався, щоб прожити. Влітку вирощував – продавав, а взимку, якщо погода дозволяла, дім будував сам, – розповідає Анатолій Думбрава.

П’ять років тому чоловік вирішив облицювати будинок камінням та прикрасити двір декоративними елементами. З його слів, ідею підказало телебачення.

Прикрашене подвір’я біля будинку фото: suspilne.media

«Побачив по телевізору кам’яний будинок – так захотілося те ж зробити. Хотілось створити красу, куточок затишний. Потроху. І Бог давав сили, здоров’я, бажання працювати», – говорить чоловік.

Декоративні фігурки та елементи для подвір’я чоловік замовляв самостійно, частину робіт виконував власноруч.

Подружжя Думбрав біля будинку фото: suspilne.media

Під час активних бойових дій подружжя залишалось у селі. За словами Анатолія, можливості виїхати не розглядали.

«Дві сім’ї залишалися. Слава Богу, у сусіда свердловина є, кілька сонячних батарей – хоч і побило, але водички підкачати вистачало. Батюшка з Котляревого возив нам хліб – ні хліба ж, нічого не було», – згадує Анатолій.

Частина фасаду будівлі з вікном фото: suspilne.media

Будинок та подвір’я подружжя зазнали ушкоджень: вибуховою хвилею повибивало вікна, вхідні двері довелося замінити. Сам чоловік отримав легку контузію та проблеми зі слухом.

«Прилітало. У сусідки перед будинком так прилетіло, що дах був у землі. Осколки летіли – у нас вікна та двері побило. Поруч – за 30, за 40 метрів – ями на городі», – каже він.

Попри пережите, Анатолій Думбрава будує плани на майбутнє. Каже, після перемоги хоче завершити роботи біля будинку та засадити все квітами.

«Найголовніше – щоб війна закінчилася. Стільки горя й страждань принесла вона нашому народу».

