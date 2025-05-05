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Екстремальні краш-тести: телеведучий Дмитро Комаров вперше показав роботу мартенівського цеху

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найгарячіше місце в Україні: ведучий «Світу навиворіт» побував у мартеніському цеху на Запоріжсталі і побачив, як проводять краш-тести «криївок»

На телеканалі 1+1 вийшов новий випуск проєкту «Світ навиворіт. Україна». Це друга частина репортажу із самого серця металургійного гіганта Запоріжсталь компанії Метінвест: в ній покажуть, як працює мартенівський цех, та як перевіряють на міцність укриття для ЗСУ. 

На цей раз ведучий Дмитро Комаров побував у найгарячішому місці заводу, яке можна порівняти хіба з жерлом вулкану. Температура всередині печі сягає понад півтори тисячі градусів! І саме тут народжується сталь, яка сьогодні рятує життя на фронті.

Також Комарову вдалося побувати на закритому військовому полігоні, де проводяться екстремальні краш-тести укриттів зі сталі – такі підземні модулі, що здатні захистити військових навіть від прямих влучань снарядів, називають «криївки», як і сто років тому. У них розташовують бліндажі, командні пункти і навіть шпиталі. Але чи може укриття зі сталі витримати удар фугасної авіаційної бомби?

Теги: металургія Дмитро Комаров

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