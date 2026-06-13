ЗСУ іронічно звернулися до Шарія після атаки на Чонгарський міст

ЗСУ записали незвичне звернення до Шарія після атаки на Кримський напрямок

Військові заявили, що блогер сам допоміг виявити скупчення російської техніки біля переправи

Українські військові іронічно звернулися до блогера Анатолія Шарія, подякувавши йому за оприлюднену інформацію про одну з переправ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій.

Сили оборони України завдали нового удару по логістичних об'єктах російських військ, які з'єднують тимчасово окупований Крим із захопленими територіями України.

⚡️Сили оборони України завдали нового удару по логістичних об'єктах російських військ, які з'єднують тимчасово окупований Крим із захопленими територіями України.



Після атаки українські військові іронічно звернулися до блогера Анатолія Шарія, подякувавши йому за оприлюднену… pic.twitter.com/T7hFZFQHga — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2026

За даними ЦСК, бійці 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2» та 1-го окремого штурмового полку завдали ударів по пункту пропуску «Джанкой», залізничному мосту, понтонній переправі та скупченню вантажівок у районі Чонгара.

Після ураження цілей українські підрозділи продовжили контроль і моніторинг логістичних маршрутів противника, щоб унеможливити швидке відновлення переправ.

У відео, яке опублікували військові, вони окремо згадали блогера Анатолія Шарія. За словами бійців, він раніше розмістив детальні фотографії понтонної переправи в Чонгарі, де було зафіксовано значне скупчення російського транспорту з боєприпасами та паливом.

«Анатолий Шарий, огромное вам спасибо», – сказали військові російською мовою, використавши іронічний тон.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що під удар потрапили об'єкти, які використовувалися для забезпечення російських підрозділів на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що такі атаки спрямовані на порушення логістичних маршрутів російських військ між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області.

Нагадаємо, що перший удар по Чонгарському мосту було завдано 7 червня. Після цього окупаційна влада тимчасово відновила рух у реверсивному режимі. Уже 9 червня переправа знову опинилася під ударом безпілотників, після чого рух було призупинено. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після серії атак Чонгарський міст був повністю знищений, а окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп.