Росіяни окупували Мирне на Запоріжжі – DeepState

Ситуація на фронті залишається напруженою

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Згідно з оновленими даними, російські війська захопили село Мирне у Гуляйпільському районі Запорізької області.

Напередодні також повідомлялося про активізацію наступальних дій РФ на інших напрямках. Зокрема, зафіксовано просування поблизу Ветеринарного та Петропавлівки в Харківській області, а також біля Іванопілля в Донецькій області.

До слова, російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.