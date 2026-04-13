Росіяни окупували Мирне на Запоріжжі – DeepState
Ситуація на фронті залишається напруженою
Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.
Згідно з оновленими даними, російські війська захопили село Мирне у Гуляйпільському районі Запорізької області.
Напередодні також повідомлялося про активізацію наступальних дій РФ на інших напрямках. Зокрема, зафіксовано просування поблизу Ветеринарного та Петропавлівки в Харківській області, а також біля Іванопілля в Донецькій області.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.
Читайте також:
