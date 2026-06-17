Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)

Еммануель Макрон зізнався піснею Трампу в коханні, а під час рукостискання з Мелоні підтримав італійську культуру

Саміт G7, який відбувся у французькому місті Евіан-ле-Бен, не пройшов без курйозів. На офіційній сторінці президента Франції Еммануеля Макрона з’явилося відео, де він вітає лідерів країн «Великої сімки» з музичним супроводом. На відео наклали пісні для кожного лідера, що привернуло увагу мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Представники ЄС

Урсулу фон дер Ляєн Макрон ототожнив із гімном Євросоюзу «Ода до радості» фото: Getty Images

На саміті G7 президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Ради ЄС Антоніу Кошту Еммануель Макрон вітав під рок-версію гімну Євросоюзу «Ода до радості».

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп крокує на зустріч із Еммануелем Макроном фото: Getty Images

Дональда Трампа на саміті Еммануель Макрон зустрічав із піснею американського співака Тома Петті Love Is a Long Road («Любов – це довгий шлях»). До слова, президент США часто говорив, що «Макрон любить тримати мою руку», тож пісню про кохання адміністратори Instagram-акаунта французького лідера обрали не випадково.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Джорджу Мелоні на саміті G7 Макрон зустрів із піснею Felicitа фото: Getty Images

Для представниці країни-лідерки G7 Італії Джорджі Мелоні обрали пісню Felicità («Щастя»). Це видатна італійська композиція, яку виконує дует Аль Бано і Роміна Пауер.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі

Санае Такаїчі Франція зустріла з незвичною піснею. У відео під час рукостискання Макрона та Такаїчі чути японський хіп-хоп-трек Arigato («Спасибі») від гурту Nxnja Beats.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Під час рукостискання Еммануеля Макрона й Марка Карні грала пісня канадської співачки J’irai où tu iras («Я піду туди, куди підеш ти»). Ця композиція є романтичною та водночас надає енергійності.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав саміт G7 фото: Getty Images

Кіра Стармера Франція зустріла з особливим музичним супроводом. На відео його вітання з французьким президентом грав фрагмент із фільму про британського спецагента Джеймса Бонда 1999 року The World Is Not Enough («І цілого світу замало»).

До слова, 16 червня, Дональд Трамп та Фрідріх Мерц зустрілися у Франції, у місті Евіан-ле-Бен. Перед робочою сесією на саміті «Великої сімки» канцлер Німеччини подарував американському президенту футболку національної збірної Німеччини з футболу з номером 47 та його прізвищем.

Нагадаємо, 16 червня Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також повідомлялося, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський продемонстрував йому фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі.