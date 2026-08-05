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Меган Маркл поділилася кумедним відео зі свого ювілею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меган Маркл подякувала усім за привітання у своєму блозі
фото: Іnstagram.com/meghan

Меган Маркл показала, як пройшов її святковий ранок з принцом Гаррі

Герцогиня Сассекська відзначила ювілей. Меган Маркл виповнилося 45 років. У своєму блозі в Instagram зірка серіалу «Форс-мажори» показала, як провела свій день народження та поділилася кумедними кадрами з особистого архіву. Про це розповідає «Главком».

Меган Маркл відзначила свій ювілей в оточенні найрідніших. Вона опублікувала в Instagram-сторис відео, де танцює біля святкових кульок з привітаннями, а на її голові можна побачити обруч із написом «Happy Birthday to You».

Однак це відео розлетілося мережею через його атмосферу. Адже дружина принца Гаррі розкрила залаштунки їхнього сімейного життя. На відео Меган Маркл танцює у домашньому одязі та без макіяжу, а на її голові можна побачити зібране волосся, яке вона закріпила крабиком.

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До того ж за кадром можна почути голос принца Гаррі, який коментує рухи дружини та сміється з її кумедного танцю. В останніх кадрах відео принц показав, як готує святковий сніданок для родини. На столі стояла тарілка з пончиками, овочами та соусом, а на вогні герцог смажив, ймовірно, бекон або м’ясо.

Також у ще одній сторис Меган Маркл показала їхніх чотирилапих членів родини. Одному з них вона одягла святковий ковпак на голову та показала, як бавиться з домашнім улюбленцем.

Меган Маркл поділилася кумедним відео зі свого ювілею фото 1
фото: Іnstagram.com/meghan

Наприкінці дня свого народження акторка опублікувала новий допис, де подякувала усім за привітання. На фото вона показала, як стрибала у водойму з кульками в руках.

До слова, дружина принца Гаррі, американська акторка Меган Маркл не хоче, аби її титул герцогині Сассекської згадували на телебаченні. Таке прохання пролунало від неї під час знімань шоу «МастерШеф Австралія». 

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл показала сімейні фото принца Гаррі з їхніми дітьми: сином Арчі та донькою Лілібет. На світлині не видно облич дітей, оскільки батьки рідко показують їх у мережі. Однак принц Гаррі виглядав щасливим і посміхається, обіймаючи сина та доньку.

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Теги: Меган Маркл ювілей Велика Британія відео принц Гаррі

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