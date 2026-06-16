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Зеленський показав Трампу наслідки удару по Києво-Печерській лаврі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський показав Трампу наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
Трамп побачив наслідки удару РФ по Києво-Печерській лаврі
фото: Офіс Президента

Європейські дипломати розкрили деталі зустрічі та реакцію президента США на побачене

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом продемонстрував йому фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначив один зі співрозмовників Reuters, український президент показав американському лідеру світлини пошкоджень, яких зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російської атаки, здійсненої в понеділок.

За словами джерела, Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії після того, як ознайомився з фотографіями. Інший європейський чиновник заявив, що демонстрація цих знімків стала вдалим кроком з боку українського президента.

За його оцінкою, з психологічної точки зору такий підхід справив необхідний ефект під час спілкування з американським лідером.

Reuters не наводить інших подробиць розмови між Зеленським і Трампом, однак зазначає, що тема російських ударів по цивільних та культурних об'єктах стала одним із питань, які порушувалися під час переговорів.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

За словами глави держави, вже підтверджено, що для атаки на історичний центр Києва окупанти використали два безпілотники. Президент також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Києво-Печерська лавра переговори

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