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Трамп ласував цукерками на похороні сенатора Ліндсі Грема (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Президент, віцепрезидент та міністр фінансів США сиділи поруч на похороні Ліндсі Грема
фото: скриншот із відео

Трамп приготив мʼятними цукерками Джей Ді Венса та Скотта Бессента 

Президент США Дональд Трамп під час похорону сенатора-республіканця Ліндсі Грема потрапив на камери під час незвичного моменту. Глава Білого дому вирішив скуштувати популярні м’ятні цукерки Tic Tac під час прощання із сенатором. Про це пише «Главком».

Під час похорону Ліндсі Грема Трамп дістав із кишені цукерки Tic Tac та вирішив поділитися смаколиками з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який сидів поруч із ним.

Зокрема Венс засміявся та взяв м’ятні цукерки від американського президента. Біля Джей Ді Венса сидів міністр фінансів США Скотт Бессент, який також отримав Tic Tac від Трампа. Зокрема між посадовцями тривала коротка розмова, під час якої вони посміхалися.

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Врешті, коли Дональд Трамп роздав усім цукерки, він узяв і собі, але одна з них упала на підлогу, тож йому довелося дістати ще. Після цього лідер США спокійно продовжив спостерігати за церемонією прощання, водночас смакуючи цукерками.

Як писав «Главком», прощання із сенатором Ліндсі Гремом відбулося 28 липня. Президент США Дональд Трамп виголосив промову на похороні Ліндсі Грема. Трамп розповів про довгу кар’єру Грема в Конгресі.

Нагадаємо, серце американського сенатора та друга України Ліндсі Грема зупинилося ввечері 11 липня через раптову хворобу. Сенатор Ліндсі Грем – один із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців. Від початку повномасштабного вторгнення Грем неодноразово відвідував Київ, зустрічався з Володимиром Зеленським і виступав за передачу Україні сучасного озброєння – від Atacms до систем ППО та винищувачів.

Також повідомлялося, що офіс головного судово-медичного експерта округу Колумбія оприлюднив попередні результати експертизи щодо причин смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Так, за даними судово-медичних фахівців та офіційної заяви представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

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Теги: відео похорон Сенат США смерть Джей Ді Венс Дональд Трамп

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