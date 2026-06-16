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Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на саміті G7

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на саміті G7
Трамп і Зеленський можуть повернутися до ключових питань уже 17 червня
скріншот з відео

Українська та американська команди продовжують переговори щодо низки важливих питань

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може провести ще одну окрему зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Під час спілкування з журналістами глава держави розповів, що контакти між представниками України та США триватимуть і після сьогоднішніх переговорів.

«Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей», – сказав Зеленський.

Президент також припустив, що вже наступного дня може відбутися його нова особиста зустріч із американським лідером. «Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом (Трампом – ред. «Главком») окремо», – заявив глава держави.

Раніше стало відомо, що Зеленський, під час однієї з попередніх зустрічей сторони обговорювали питання оборонної співпраці. Зокрема, йшлося про можливість отримання Україною ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

До слова, Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом на полях саміту G7 показав американському лідеру фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі. За даними Reuters, цей крок справив помітне враження на президента США та став однією з тем їхнього спілкування.

За словами джерела, Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії після того, як ознайомився з фотографіями. Інший європейський чиновник заявив, що демонстрація цих знімків стала вдалим кроком з боку українського президента. З психологічної точки зору такий підхід справив необхідний ефект під час спілкування з американським лідером.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна переговори

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