На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото)

Зеленський, Макрон і Трамп під час саміту у Франції, 16 червня 2026 рік

Трамп наголосив, що планує говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом дня

У французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи», повідомляє «Главком».

Згідно з протокольними кадрами відеотрансляції, лідери України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп сиділи поруч – по обидва боки від господаря саміту, президента Франції Емманюеля Макрона.

фото: скриншот з відео

Деталі зустрічі

Без офіційних заяв: У представництві французького президента журналістам зазначили, що підписання документів чи публічних спільних заяв за підсумками цієї конкретної сесії не передбачено.

У представництві французького президента журналістам зазначили, що підписання документів чи публічних спільних заяв за підсумками цієї конкретної сесії не передбачено. Питання двосторонніх перемовин: Париж наразі не підтверджує проведення окремої, ізольованої двосторонньої зустрічі між Трампом та Зеленським відразу після завершення української панелі.

Париж наразі не підтверджує проведення окремої, ізольованої двосторонньої зустрічі між Трампом та Зеленським відразу після завершення української панелі. Заява Трампа: Водночас сам американський лідер Дональд Трамп публічно заявив, що вже мав «дуже хорошу» розмову із Володимиром Зеленським у вівторок вранці.

Водночас сам американський лідер Дональд Трамп публічно заявив, що вже мав «дуже хорошу» розмову із Володимиром Зеленським у вівторок вранці. Продовження діалогу: Трамп також наголосив, що планує та сподівається говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом поточного дня.

фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.

«Главком» писав, що на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.



