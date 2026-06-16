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На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото)
Зеленський, Макрон і Трамп під час саміту у Франції, 16 червня 2026 рік
фото: скрин з відео

Трамп наголосив, що планує говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом дня

У французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи», повідомляє «Главком».

Згідно з протокольними кадрами відеотрансляції, лідери України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп сиділи поруч – по обидва боки від господаря саміту, президента Франції Емманюеля Макрона.

На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото) фото 1
фото: скриншот з відео

Деталі зустрічі

  • Без офіційних заяв: У представництві французького президента журналістам зазначили, що підписання документів чи публічних спільних заяв за підсумками цієї конкретної сесії не передбачено.
  • Питання двосторонніх перемовин: Париж наразі не підтверджує проведення окремої, ізольованої двосторонньої зустрічі між Трампом та Зеленським відразу після завершення української панелі.
  • Заява Трампа: Водночас сам американський лідер Дональд Трамп публічно заявив, що вже мав «дуже хорошу» розмову із Володимиром Зеленським у вівторок вранці.
  • Продовження діалогу: Трамп також наголосив, що планує та сподівається говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом поточного дня.
На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото) фото 2
фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.

«Главком» писав, що на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.


 

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Франція

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