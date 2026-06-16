На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото)
Трамп наголосив, що планує говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом дня
У французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи», повідомляє «Главком».
Згідно з протокольними кадрами відеотрансляції, лідери України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп сиділи поруч – по обидва боки від господаря саміту, президента Франції Емманюеля Макрона.
Деталі зустрічі
- Без офіційних заяв: У представництві французького президента журналістам зазначили, що підписання документів чи публічних спільних заяв за підсумками цієї конкретної сесії не передбачено.
- Питання двосторонніх перемовин: Париж наразі не підтверджує проведення окремої, ізольованої двосторонньої зустрічі між Трампом та Зеленським відразу після завершення української панелі.
- Заява Трампа: Водночас сам американський лідер Дональд Трамп публічно заявив, що вже мав «дуже хорошу» розмову із Володимиром Зеленським у вівторок вранці.
- Продовження діалогу: Трамп також наголосив, що планує та сподівається говорити з українським Президентом ще кілька разів протягом поточного дня.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.
«Главком» писав, що на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.
Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
Коментарі — 0