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Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кадри з відео ДСНС нагадали українцям Марс
фото: Іnstagram.com/dsns_odesa

Українці впізнали під захисним костюмом речницю ДСНС

Рятувальниця ДСНС Одеси стала зіркою мережі. Надзвичайниця повторила трендовий танець із TikTok та вразила українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.

ДСНС Одеси показала, як їхня рятувальниця танцює на тлі моря під час заходу сонця. Надзвичайниця виконала рухи з відомого тренду під літню пісню The Second Voice – Let Me Be. «Ми не змогли пройти повз найкрасивіший тренд цього літа. Вітання усім із нашої прекрасної Одеси», – йдеться у дописі.

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У коментарях під дописом українці дізналися, хто ховався у «костюмі відважних». Як виявилося, на вірусному відео танцює речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна. Жінка й сама підтвердила свою участь у зйомці відео в коментарях:

  • «Здається, ми по жестах зрозуміли, яка неймовірна дівчина заховалась у костюмі відважних».
  • «Марина – круто. І вся команда умнічки».
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «А я В'ячеславівна, узнаю по проходці і по пасму волосся».
  • «Марина, я тебе впізнав!»
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram

Тож українці висловили своє захоплення відеороликом ДСНС, а також висловлювали вдячність рятувальникам за їхню роботу:

  • «Дякуємо вам усім! Ви – красені наші».
  • «Захоплююсь ДСНС».
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Дякую вам, рідні, за вашу роботу».
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Люди – титани! Нехай Бог береже!»
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 5
  • «Наші рятувальники найкращі. Дякуємо, любимо».
  • «Тренд можна закривати, думаю, ми вже все побачили. Ви топ».

Також глядачі відзначили те, що перші кадри відео нагадали їм кадри з космосу. Річ у тім, що захисний костюм рятувальниці дійсно нагадує скафандр через її об'ємний шолом.

Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео) фото 6
фото: скриншот Instagram

А також у кадрі спочатку з'являється силует, який стоїть на землі, а на тлі видніється порожній простір із кольорами, що нагадують поверхню Марса.

  • «Спочатку точно ніби на Марсі».
  • «Відео – космос. Ви нереальні люди».
  • «ДСНС спочатку як на Марсі, але так буде в майбутньому. Моя повага. Слава Україні!»

До слова, нещодавно український гуморист-воїн Ігор Ласточкін поділився відео, де він танцює в бліндажі. Ігор Ласточкін також повторив тренд - незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be».

Нагадаємо, ДСНС розкрила таланти своїх рятувальників. Один з надзвичайників заграв на саксофоні, виконавши вишукану джазову мелодію. Українці були вражені таким виконанням та поділилися враженнями в коментарях під дописом. 

Теги: ДСНС Одеса відео

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