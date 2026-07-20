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Бріжит Макрон вразила мережу танцями на концерті BTS (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Бріжит та Еммануель Макрон здивували публіку своїм візитом на концерт
фото: скриншот із відео

Бріжит Макрон підспівувала треки гурту BTS

73-річну першу леді Франції Бріжит Макрон та президента Еммануеля Макрона помітили на побаченні. Подружжя відвідало концерт, де дружина Макрона відзначилася своїми танцями. Про це пише «Главком».

У мережі з'явилися кадри, на яких Бріжит Макрон разом з Еммануелем Макроном насолоджується виступом гурту BTS. На відео, які зняли глядачі, подружжя стоїть в окремій ложі з охороною та спостерігає за концертом.

На окремих відео Бріжит Макрон співає та танцює з усмішкою на обличчі. Згодом, коли перша леді побачила, що її з президентом показують на одному з екранів, вона почала ще активніше танцювати. Також у руці Бріжит Макрон був ліхтарик для глядачів, який є символом спільноти шанувальників BTS. Перша леді Франції майже весь концерт тримала його в руках, час від часу піднімаючи вгору та махаючи ним.

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Водночас Еммануель Макрон стояв поруч із дружиною та спокійно спостерігав за концертом, інколи лише притупуючи ногою. Проте на одному з кадрів, Макрон знімав виступ гурту на телефон. Для заходу президент обрав діловий костюм, а перша леді вбралася в джинси, білу футболку та куртку.

Бріжит Макрон вразила мережу танцями на концерті BTS (відео) фото 1
фото: скриншот із відео

Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон на саміті G7 ледь не впала, однак поруч опинився президент США Дональд Трамп, який її втримав.  Під час саміту відбувалося безліч зустрічей та фотосесій, на одній з яких стався курйоз. Коли лідери країн та політики почали ставати на свої місця для спільного кадру, Бріжит Макрон не втрималася на ногах через підбори та вхопилася за Дональда Трампа, який стояв поруч.

Також повідомлялося, перша леді Франції Бріжит Макрон страждає від «глибокої тривоги» через постійні звинувачення та заяви про те, що вона народилася чоловіком. Донька Бріжит Макрон висловилася про ситуацію, що склалася довкола її матері. Дівчина дала коментар під час судового засідання, де відбувся розгляд справи щодо кібербулінгу першої леді. За словами Тіфен Озьєр, не було «жодного тижня, щоб її (Бріжит Макрон) не переслідували».

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Теги: Еммануель Макрон дружина концерт

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