Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу

Хтось дивиться серіали, хтось читає книги чи займається спортом, а для багатьох військових таким способом відновитися стали відеоігри

Напередодні виходу першого сюжетного доповнення «Ціна надії» для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, реліз якого очікується 20 серпня, українські військові поділилися своїм ставленням до культової серії та розповіли, яке місце відеоігри займають в їхньому житті під час війни.

Поспілкуватися із захисниками вдалося під час однієї з нещодавніх передач автомобілів від MK Foundation. Благодійний фонд заснував підприємець Максим Кріппа, якому також належить студія GSC Game World – розробник S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

За словами начальника служби цивільно-військового співробітництва 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» Віталія Міловідова, навіть у зоні бойових дій військовим необхідно знаходити час для відновлення. «Життя продовжується навіть у зоні виконання бойових завдань. Люди, які виходять із позицій, потребують відпочинку. Ми організовуємо місця відпочинку, рекреаційні заходи, вивозимо хлопців на бази відпочинку, у театр, щоб забезпечити емоційне розвантаження», – розповів захисник. Він додає, що комп'ютерні ігри залишаються одним із найпоширеніших способів провести вільний час: «Обов'язково грають. У Dota, S.T.A.L.K.E.R. – у все що завгодно. Дуже багато хлопців, насамперед кваліфіковані пілоти й інженери, – усі вони геймери. Якщо є час, дуже часто бачу, як вони грають».

Військовослужбовиця 428-го окремого батальйону безпілотних систем «Тінь» із позивним «Голка» вважає, що захоплення іграми навіть допомагає у військовій службі: «Комп'ютерні ігри стають найкращим бекграундом для майбутнього оператора дрона. Мілка моторика, координація – усе це допомагає в подальшому опануванні технічних засобів. У S.T.A.L.K.E.R. грають – само собою».

Для військовослужбовця цього ж підрозділу з позивним «Глеваха» серія S.T.A.L.K.E.R. залишається улюбленою вже багато років. «Я дуже великий фанат серії, пройшов кожну частину не один раз. Мені подобається атмосфера. Я був у Чорнобилі і до війни, і після її початку, тому можу сказати, що хлопці з GSC Game World дуже круто відтворили Зону. Вони зробили колосальну роботу й показали всьому світу, що Україна вміє створювати ігри світового рівня», – поділився військовий.

На його думку, сучасна ігрова індустрія давно перестала бути лише розвагою: «Це вже давно більше, ніж кіно чи книги. Ти не просто дивишся історію, а стаєш її учасником».

Подібної думки дотримується і військовослужбовець 112-ї окремої бригади територіальної оборони Ярослав Філоненко: «Без дозвілля ніяк. Жити лише війною неможливо. Я люблю серіали, дивлюся YouTube, а якщо є можливість, ми з дружиною – вона теж військова – граємо вдома на PlayStation 5 Pro».

Під час нещодавньої відпустки Ярослав тричі пройшов S.T.A.L.K.E.R. 2.: «Це улюблена серія ігор. Це гра дитинства. Тут і чудовий сюжет, і відкритий світ. До того ж Чорнобильська зона входить до нашої зони відповідальності, іноді ми там виконуємо службу, тому гра сприймається ще ближче».

Серед військових, які спілкувалися з журналістами під час передачі автомобілів, багато хто зізнавався, що чекає на серпневий вихід першого DLC «Ціна надії» для S.T.A.L.K.E.R. 2, аби після ротації чи у відпустці знову повернутися до Зони.

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GSC Game World – українська студія-розробник відеоігор, відома завдяки серіям S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки». Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у листопаді 2024 року гра зібрала понад 8 мільйонів гравців у всьому світі і стала одним із найуспішніших українських проєктів в історії світового геймдеву.

Студія входить до складу інвестиційного холдингу ARS Capital, заснованого українським підприємцем Максимом Кріппою. Холдинг інвестує у технології, ігрову індустрію, кіберспорт і цифрові медіа. До його портфеля також входять студія мобільних ігор Burny Games та кіберспортивна компанія Maincast.

20 серпня 2026 року GSC Game World випустить перше сюжетне доповнення до гри – S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Ціна надії»), яке продовжить історію всесвіту та відкриє гравцям нові локації, персонажів і сюжетні лінії.