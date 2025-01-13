Відомий поет-пісняр назвав найбільш недооцінених та переоцінених українських артистів

Степан Гіга у свої 65 вперше анонсував великий концерт у столичному Палаці спорту

Поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко заявив, що один із найвідоміших Народних артистів України – виявився недооціненим публікою, а саме: Степан Гіга. Після десятиліть діяльності, лише у 65 років він анонсував концерт у Палаці спорту. В інтервʼю «Главкому» Гнатенко прокоментував феномен інших як і недооцінених, так і переоцінених українських артистів.

«Як бачите, виявилося, що недооцінений Степан Гіга (65 років – «Главком»). Його найкращі літа пройшли по маленьких містах», – пояснив шоумен. Також Гнатенко додає, що й Олег Винник почав гастролювати лише під 40.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник зник з медіапростору. З цього приводу ширилося чимало чуток у мережі. Однак Гнатенко заявив, що якщо Винник повернеться, то все буде в нього нормально.

«Українське жіноцтво, воно «сердобольне»: все пробачить і прийде на концерт. Але кажуть, що вже є замінник у нього», – підкреслив Гнатенко, натякаючи на співака Андрія Кравченка, якому в мережі дорікають, що він копіює репертуар та стиль Вінника.

Гнатенко розповів чи слідкує за творчістю Кравченка: «Читаю, бачу. Це співак, який співає з закритими зубами. Це унікально! Я навіть пробував собі. Думаю, як же це так співати з закритими зубами? Можливо, в цьому є якась фішка така?».

Розповів шоумен і про творчість Клавдії Петрівни, яка набула великої популярності і на початку своєї кар'єри приховувала своє обличчя та справжнє ім'я. Тільки під час концерту у столичному Палаці Спорту вона розсекретила свою справжню особистість.

«Я не люблю специфічні тембри голосу. Не уявляю, як можна вислухати концерт з таким тембром, як у неї. Або ж потрібно створити репертуар, так вибудувати концертну програму, щоби це не втомило. Специфічні тембри. Знаєте, у кожного з нас є свій внутрішній камертон. На мій камертон воно не лягає. Не лягає вокал Тіни Кароль. Не лягає – цієї молодої зірки Клавдії Петрівни. Якщо вона буде працювати з педагогами з вокалу, які навчать її диханню, тримати ноту, у неї є, можливо, якесь майбутнє.», – додав Гнатенко.

Костянтин Гнатенко згадує про співачку Олю Юнакову і зазначив, що вона в будь-якій ситуації буде співати чисто.

«Білик чисто співає. Тая Повалій, чорти її візьмуть, чисто співає. Але, мені здається, що для шоу-бізнесу не так важливо, чи ти співаєш чисто. Це ж шоу, це образ перш за все. І тобі пробачать дуже багато, якщо ти будеш співати не чисто, але ти зумієш оцим людям, які прийшли тебе послухати, подарувати якісь миті щастя, радості», – наголосив Гнатенко. Він додав, що шанувальники з тобою «будуть сміятися, затужать з тобою, вони тобі все пробачать», навіть, на думку шоумена, не будуть пам'ятати, що артист сфальшивив.

Нагадаємо, що Костянтин Гнатенко розповів чим сьогодні займається та що приносить йому дохід.