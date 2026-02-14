Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження

Національне військове меморіальне кладовище виплатило Петрову 93 тисячі гривень зарплатні, хоча він там фактично не працював

Петрова звинувачують у привласненні коштів державної установи «Національне військове меморіальне кладовище»

Правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження проти скандального політтехнолога Володимира Петрова. Цього разу за фактом привласнення коштів державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де, нібито був працевлаштований Петров. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Отримали повідомлення за фактом нашої заяви від Головного управління Національної поліції у місті Києві про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України», – написав парламентар.

Як розповів Железняк, йдеться про зʼясування обставин, за яких кошти державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» могли бути отримані без фактичного виконання робіт і без перебування на робочому місці.

У заяві нардеп вказав, що з липня 2025 року по січень 2026-го Петрову було присвоєно понад 93 тисячі гривень бюджетних коштів.

Раніше Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти політтехнолога, засновника та ведучого каналу «Ісландія» Володимира Петрова за статтею «державна зрада». Йому інкримінують допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом стало відомо, що Володимира Петрова було звільнено за власним бажанням.