Чернова, який отримав «Оскар», було помічено на зустрічі Зеленського й Трампа

Під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 19 серпня журналісти звернули увагу, що поряд із президентом перебував український режисер, володар «Оскара» Мстислав Чернов. У руках він тримав камеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео.

Жодних офіційних повідомлень про участь Чернова в складі делегації Зеленського на переговорах із Трампом та європейськими лідерами не надходило. Водночас припускають, що режисер міг знімати сам процес зустрічей для майбутнього документального фільму.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

Згодом український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей. «І ще одне, мабуть, найстрашніше, це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось», – підкреслив режисер.