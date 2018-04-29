День рождения Умы Турман: лучшие фотосессии актрисы

Ума Турман смело меняет имидж для каждой модной съемки

Уме Турман, одной из самых интеллектуальных, ироничных и ярких актрис нашего времени, сегодня исполняется 48 лет, сообщает «Главком». Она востребована в кино и рекламе, а один из самых ярких режиссеров нашего времени Квентин Тарантино вот уже два десятилетия считает ее своей музой. Мир кино заметил Уму Турман после ее непревзойденной

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Ума Турман

Ума Турман смело меняет имидж для каждой модной съемки

Уме Турман, одной из самых интеллектуальных, ироничных и ярких актрис нашего времени, сегодня исполняется 48 лет, сообщает «Главком».

Она востребована в кино и рекламе, а один из самых ярких режиссеров нашего времени Квентин Тарантино вот уже два десятилетия считает ее своей музой.

Мир кино заметил Уму Турман после ее непревзойденной работы в роли молодой французской аристократки в 1988 году в картине «Опасные связи» Стивена Фрирза. Актриса сыграла вместе с Джоном Малковичем и Мишель Пфайфер. Критики игру Умы оценили довольно высоко, как и любовные сцены с ее участием.



Долгожданная слава пришла к Турман после предложения режиссера Квентина Тарантино сняться в роли Мии в культовом фильме «Криминальное чтиво». За роль скучающей дамочки-кокаинщицы артистка была номинирована на «Оскар», но заветную статуэтку так и не получила. Зато в прокате картина собрала в 26 раз больше своего бюджета.

После «Криминального чтива» Турман проснулась знаменитой. Танец Умы в паре с Джоном Траволтой стал культовой сценой американского кинематографа. Актриса получила возможность выбирать сценарии и роли, ее гонорары достигали $5 млн за роль.

Очередной успех актрисы - роль Черной Мамбы в картине «Убить Билла». Говорят, Тарантино отложил съемки картины на год, чтобы Турман успела выносить и родить ребенка. В главной роли режиссер не видел никого, кроме нее.

Первым мужем Умы был Олдмен, но его пьянство и частые измены положили конец их семейной жизни. В мае 1998 года Ума вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука. Однако когда Тарантино решил во время съемок фильма «Убить Билла» подождать, когда она родит своего второго ребенка, Хоуку это не понравилось и он ушел от Умы.