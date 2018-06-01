В сети показали, как тысяча дронов воссоздали обложку журнала Time в небе

Журнал Time выпустил новый номер, обложку которого создали беспилотники: 958 дронов выстроились в воздухе таким образом, чтобы воспроизвести внешний вид кавера журнала, а еще один беспилотник их сфотографировал.

Для реализации своей идеи руководство Time пригласило к сотрудничеству команду специалистов из Intel, которые ранее уже реализовывали похожие проекты с использованием дронов. Шоу называют одним из самых масштабных среди аналогов: высота выстроенного беспилотниками кавера составила около 100 метров.

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