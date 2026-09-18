Донька легенди Формули-1 підставила брата: гонщику довелося платити штраф

Пауліна Монтойя порушила специфічні вимоги до членів команд гонщиків

Донька легендарного пілота Формули-1 Хуана Пабло Монтойї Пауліна спричинила штраф для команди Prema під час етапу Формули-2 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Занадто відверте вбрання блогерки

20-річна інфлюенсерка, на Instagram якої підписані понад 40 тисяч людей, відвідала змагання як гостя команди, підтримуючи свого брата Себастьяна Монтойю. У п’ятницю вона з’явилася в піт-лейні в білій сукні, хоча регламент передбачає, що командний і технічний персонал повинен носити довгі штани.

У Prema спробували оскаржити покарання, пояснивши, що Пауліна була гостею команди, а не її працівницею. Однак стюарди послалися на Міжнародний спортивний кодекс FIA, згідно з яким гості також належать до категорії учасників. У підсумку команду оштрафували на 500 євро.

У рішенні стюардів зазначено, що відповідальність за дії всіх осіб, яким команда дозволила доступ до зарезервованої зони, покладається на учасника змагань. Також регламент Формули-2 вимагає, щоб увесь командний і технічний персонал носив довгі штани в піт-лейні під час тренувань і перегонів.

Реакція Монтойї на покарання

Пауліна сприйняла ситуацію з гумором. Наступного дня вона з’явилася в білих штанах і підписала фото в Instagram: «Відповідний одяг». У неділю дівчина знову одягнула довгу сукню, але вже не наближалася до болідів.

Її батько Хуан Пабло Монтойя виступав у Формулі-1 за Williams і McLaren у 2001-2006 роках. Колумбієць здобув сім перемог у Гранпрі та двічі фінішував третім у загальному заліку чемпіонату. Пізніше він змагався в IndyCar і NASCAR Cup Series. Її брат, 21-річний Себастьян Монтойя, проводить другий сезон у Формулі-2 у складі Prema та наразі посідає 16-те місце в особистому заліку.

Нагадаємо, що син ексечемпіона Формули-1 приєднається до академії «Ред Булла».