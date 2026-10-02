Українець Бондарев обрав серію автоперегонів на новий сезон

Олександр Бондарев перейде на новий рівень у 2027 році

Перспективний гонщик зробить черговий крок у напрямку Формули-1

Вітчизняний пілот Олександр Бондарев у сезоні-2027 змагатиметься у Регіональній формулі Європи (FREC) за команду R-ace GP. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу стайні.

Юний українець зарекомендував себе на фініші кампанії-2026 FREC. Команда Van Amersfoort Racing довірила Бондареву болід на передостанньому етапі сезону в італійській Імолі. Там у третій гонці він здобув першу в історії України перемогу на цьому рівні автоперегонів.

Цьогоріч 17-річний Бондарев змагався у кількох чемпіонатах. Зокрема, він завоював титул Серії ОАЕ4. Також український гонщик продовжить виступи в італійській Формулі-4 та Чемпіонаті E4.

У вересні 2023 року Бондарев потрапив під опіку стайні Формули-1 «Вільямс». Менеджмент легендарної команди з того часу супроводжує українця в молодших серіях автоперегонів. У разі прогресу він зможе претендувати на місце в Королеві автоспорту.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.