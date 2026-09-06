Бондарев оформив першу в історії України перемогу в Регіональній формулі Європи

Вітчизняний гонщик тріумфував у перегонах на легендарній трасі

Українець Олександр Бондарев здобув історичну перемогу на Автодромі імені Енцо та Діно Феррарі в рамках Регіональної формули Європи (FREC). Про це повідомляє «Главком».

Пілот команди Van Amersfoort Racing переміг у третій гонці сьомого етапу сезону-2026. До тріумфу Бондарев ішов поступово впродовж вихідних. У першому заїзді став десятим, а в другому фінішував на другій сходинці.

У третій гонці український гонщик стартував першим і прийшов лідером до фінішу. Він випередив лідера нинішнього сезону Емануеле Олів'єрі з Італії. Етап в Імолі був першим для Бондарева під егідою FREC.

Переможець став першим українцем в історії з перемогою у Регіональній формулі Європи. Раніше в чемпіонаті змагався Ярослав Веселаго, та набрати очки в 2024-2025 роках йому не судилося. Цьогоріч він перебрався в перегони GT3.

Натомість 17-річний Бондарев у сезоні-2026 змагався у кількох чемпіонатах. Зокрема, він завоював титул Серії ОАЕ4. Також український пілот із академії «Вільямса» продовжить виступи в італійській Формулі-4 та Чемпіонаті E4.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.