Ефектний данк форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва потрапив у добірку найкращих епізодів ігрового дня у кваліфікації Чемпіонату світу на офіційному YouTube-каналі Міжнародної федерації баскетболу (FIBA). Про це інформує «Главком».

Влучна спроба згори Боброва посіла друге місце у переліку найкращих моментів ігрового дня у кваліфікації Чемпіонату світу.

Хід гри Португалія – Україна

Весь поєдинок точилася рівна боротьба. Збірній Україні вдався ривок наприкінці першої половині гри, яка закінчилася з рахунком 42:48. Однак, третю чверть краще зіграли португальці – 70:67.

У кінці четвертої чверті нашій збірній не вдалося наздогнати суперників. Саме Португалія здобула підсумкову перемогу – 95:90.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Олександра Ковляр та Максим Шульга – по 18 очок, Дмитро Скапінцев додав 14 балів.

Україна зазнала першої поразки у другому етапі відбору на чемпіонат світу-2027. Наступний матч наша команда проведе у Ризі проти Чорногорії уже 29 листопада.

Кваліфікація Чемпіонату світу з баскетболу

Португалія – Україна 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Україна: Ковляр 18, Шульга 18 + 5 підбирань + 7 передач, Скапінцев 14 + 5 підбирань, Бобров 8, Липовий 5 – старт; Кобзистий 11, Шеліст 5, Новицький 4, Сушкін 4, Ковальов 3, Лукашов 0.

Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу. Таблиця групи І

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Нагадаємо, Михайло Бублик перейшов із «Судуви» в «Стекас» із Національної баскетбольної ліги Литви.