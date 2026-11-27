Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла турецькій «Чукуруві Мерсін» здобути перемогу над «Ферролем» 93:57 в матчі групового етапу Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова зіграла 29 хвилин, набрала 14 очок (5/6 двоочкові, 0/7 триочкові, 4/4 штрафні), зібрала 9 підбирань, зробила 3 передачі, 4 перехоплення при 2 фолах.

«Мерсін» здобув п’яту перемогу в п’яти матчах і вже гарантував собі вихід до наступного етапу змагань

У чемпіонаті Польщі «Бохня» поступилась «Полонії» 87:98. Дар'я Дубнюк провела на майданчику 23 хвилини, набрала 2 очка (1/4 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 1 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.