Уже сьогодні чоловіча збірна України з баскетболу проведе важливий поєдинок дев'ятого туру відбору на Чемпіонат світу 2027, де зіграє з Португалією у виїзному матчі в Матозіньюші.

Перед поєдинком «Главкому», який працює на місці подій, вдалося поспілкуватися з бігменом команди Ростиславом Новицьким. Він проводить доволі успішний сезон у Румунії, граючи за Динамо та набираючи непогані очки, і саме на цьому був акцент у розмові з баскетболістом.

Востаннє, коли ми з вами спілкувалися в Чорногорії, ви ще були гравцем латвійського ВЕФу. Зараз перейшли до Румунії в «Динамо». Чому ухвалили таке рішення?

Кращий чемпіонат і кращі фінансові умови. Думаю, саме ці два моменти стали причиною мого переходу до румунського клубу.

Загалом румунський чемпіонат виправдовує ваші очікування, які ви мали перед сезоном?

Так, там вищий рівень, більше американських гравців. Це саме те, чого я очікував, тому можу сказати, що так.

Ви згадали про вищий рівень чемпіонату. Чи довелося вам довго адаптуватися до нового тренера та команди?

Усе пройшло відносно швидко. Я вже багато де пограв за ці роки, тому маю досвід переходів з одного чемпіонату до іншого. Адаптація відбулася досить швидко.

Якщо порівнювати ВЕФ і «Динамо», ваша роль у цих командах якось відрізняється чи залишається приблизно однаковою?

У ВЕФ мені давали грати на четвертій позиції, іноді також на п'ятій. Проте я багато часу проводив саме на позиції важкого форварда. У «Динамо» граю виключно центровим. У цьому й полягає різниця.

«Динамо» зараз виступає в єврокубках. Чи допомагає вам цей досвід розвиватися як баскетболісту?

Так, єврокубки – це те, куди всі прагнуть потрапити, адже там грають найкращі команди. Це дуже хороший досвід: подорожувати різними країнами та грати проти різних суперників.

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В одному з матчів, проти «Жирони», ви набрали 24 очки. Це був один із ваших найрезультативніших поєдинків, проте команда тоді поступилася. Ви більше радієте власній результативності чи все ж командні поразки переважають ці позитивні емоції?

Особисто я радий, що добре зіграв, але водночас прикро, що ми програли. До того ж у нас уже немає шансів вийти далі. Тому я задоволений власним виступом, але результат команди засмутив.

Переходячи до збірної: чи відчуваєте, що Айнарс Багатскіс і тренерський штаб почали більше вам довіряти, зважаючи на останні ігрові вікна, в яких ви добре себе проявили?

Чесно кажучи, я про це не замислювався. Знаю свою роль у збірній і те, що маю робити. Тому просто виконую вимоги тренерів і не звертаю уваги на те, наскільки змінюється моя роль чи як її оцінюють.

На жаль, у цьому вікні збірна втратила Андрія Войналовича, який може грати на четвертій позиції, як і ви. Чи говорив із вами Айнарс Багатскіс про можливе збільшення навантаження та ігрового часу через цю втрату?

Ми цього не обговорювали. Протягом останніх трьох тренувань я грав виключно на позиції центрового. Думаю, це і буде моя роль.

Чого, на вашу думку, варто очікувати від наших найближчих суперників – Португалії та Чорногорії?

Агресивного баскетболу, адже всі команди ще мають шанси вийти на Чемпіонат світу. Думаю, вони гратимуть агресивно, фізично та швидко. Саме цього й варто очікувати.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оцінив готовність збірної України перед матчем із Португалією у відборі на Чемпіонат світу 2027.