Михайлюк за 28 хвилин ігрового часу набрав 18 очок та зібрав 2 підбирання

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк провів результативну гру за «Юту» в матчі з «Денвером» в НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Джаз» після невдалого початку матчу тримали лідерство в другій та третій чверті, але останні 12 хвилин гри «Наггетс» провели на солідному рівні, що й вилилося в перемогу – 120:107.

Михайлюк за 28 хвилин ігрового часу набрав 18 очок (3/4 двоочкові, 4/8 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 втратах і 3 фолах.

У п’яти останніх матчах НБА Михайлюк в чотирьох набирав 10+ очок. В середньому в 20 матчах сезону він грає 20.1 хвилину, набирає 7.2 очка, 2.5 підбирань та 1.7 передачі.

Троє українців цієї ночі зіграли за свої клуби в NCAA.

«Південна Кароліна» розгромила «Північну Кароліну Веслаєн» 92:43. Максим Кличко в цьому матчі відіграв 14 хвилин, набрав 10 очок (5/6 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 5 підбирань, 1 передачу, обійшовшись без фолів чи втрат. 10 очок на матч – особистий рекорд Кличка за результативністю у NCAA.

Лука Лохманчук провів найкращу свою гру в NCAA. Його «Янгстаун Стейт» обіграв «Браянт енд Стреттон» 96:66. Лохманчук відіграв 21 хвилину, набрав 16 очок (3/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 4/6 штрафні), зробив 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 4 фолах.

Ще в одному матчі «Лафаєтт» обіграв «Ніагару» 82:54. Український центровий Михайло Бедностін за 15 хвилин на майданчику набрав 5 очок (2/2 двоочкові, 1/2 штрафні), зробив 8 підбирань, 1 передачу, 3 блоки при 2 втратах та 4 фолах.

Нагадаємо, ефектний данк форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва потрапив у добірку найкращих епізодів ігрового дня у кваліфікації Чемпіонату світу на офіційному YouTube-каналі Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).