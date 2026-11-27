Головний тренер збірної Португалії Маріо Гомеш відповів на питання «Главкома» на післяматчевій пресконференції поєдинку дев'ятого туру відбору на Чемпіонат світу 2027.

Про гравця українського походження Влада Войцу

Журналіст «Главкома» попросив наставника збірної Португалії попросили оцінити виступ Влада Войцу, який народився в Україні (у Чорткові Тернопільської області), але представляє португальську національну команду.

«Це був не найкращий його день, і він сам це знає. Так, Влад народився в Україні, але переїхав до Португалії у віці двох-трьох років, і вся його кар'єра пов'язана з нашою країною. Влад завжди дуже серйозно ставиться до своєї справи, він професіонал і допомагає нам навіть у такі дні, як сьогодні. Він корисний для нашої команди, і я волію, щоб він був гравцем збірної Португалії, а не України», – заявив наставник.

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Про недостатнє відновлення після ігор національного чемпіонату

Іншою темою був календар національного чемпіонату, який, на думку Гомеша, не враховує потреби національної команди.

За словами наставника, гравці не мали достатньо часу для відпочинку та повноцінної підготовки до матчу. Водночас він відзначив, що важливим чинником стало рішення не проводити клубні матчі в неділю. Це дало баскетболістам можливість відновитися перед міжнародними поєдинками.

«Ми не настільки свіжі, як може здаватися. Баскетбол передусім гра розуму, і саме розум керує фізичними можливостями. Я розумію, що в нас було мало часу на підготовку, як і в інших збірних. Але я скаржуся на те, на що ми можемо впливати, а саме на календар нашого національного чемпіонату», – пояснив тренер.

Він наголосив, що під час міжнародних вікон гравцям доводиться долати значні відстані, а тривалі переїзди додатково ускладнюють підготовку. Зокрема, наставник згадав майбутню поїздку команди до Грузії, назвавши такий маршрут складним. На його думку, клубний календар має враховувати інтереси національних збірних.

«Було дуже важливо, щоб у неділю гравці не грали, адже їм потрібно відпочити. Попереду два тижні з довгими перельотами, зокрема поїздка до Грузії, яка буде просто божевільною. Саме тому я порушую це питання і продовжуватиму це робити. Інтереси національної збірної мають бути важливими для всіх. Цього разу, схоже, для декого вони не були пріоритетом», – заявив фахівець.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс узяв на себе відповідальність за поразку.