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Катерина Коваль вдало провела дебютну гру сезону в NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Катерина Коваль вдало провела дебютну гру сезону в NCAA
За 21 хвилину на майданчику українка набрала 14 очок, зробила 8 підбирань
фото: instagram.com/baylorwbb

Команда Коваль «Бейлор Беарз» впевнено перемогла «Фейрлі Дікінсон Найтс» із рахунком 87:66

Українська баскетболістка Катерина Коваль провела дебютний матч за свою нову команду «Бейлор Беарз» у новому сезоні NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Коваль впевнено перемогла «Фейрлі Дікінсон Найтс» із рахунком 87:66. Катерина вийшла у стартовому складі та продемонструвала чудову ефективність

За 21 хвилину на майданчику українка набрала 14 очок (6/7 двоочкові, 2/3 штрафні), 8 підбирань, 3 передачі, 4 блок-шоти при 1 втраті та 3 фолах.

Це третій сезон Катерини Коваль в NCAA. Розпочала студентську кар’єру українка в Нотр-Дамі. У сезоні-2024/25 вона мала в середньому 5.3 очка та 4.7 підбирання за матч.

Минулий сезон вона провела у LSU, за який зіграла 35 матчів, набираючи в середньому 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блок-шота за гру.

Влітку Коваль залишила LSU – уже ексклуб українки підписав російську центрову. Після цього Коваль запросила дозвіл на участь у трансферному порталі поза стандартним періодом і NCAA задовольнила спеціальне клопотання щодо її ситуації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол NCAA

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