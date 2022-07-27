Естонія закрила двері тенісистам із Росії та Білорусі

Росіяни та білоруси не зможуть відвідувати турніри з тенісу в Естонії

Естонські турніри не заявлятимуть учасників з РФ та Білорусі

Влада Естонії не допустила тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на території країни, повідомляє BTU.

Лист із цією інформацією від Міжнародної тенісної федерації (ITF) отримали гравці з цих країн, які планували виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну. Першість розпочнеться 8 серпня.

З цього приводу у соцмережах обурилася російська тенісистка Еліна Захарова, яку викреслили зі списку учасниць: «І ви скажете, що це справді справедливо? Запам'ятайте це, коли говоритимете, як погано когось дискримінувати. Спорт має бути поза політикою».

Варто зазначити, що в липні аналогічне рішення на тлі війни в Україні прийняла влада Латвії, про що поінформувала російських тенісисток, які хотіли виступити на турнірі ITF Liepaja Open.

Нагадаємо, бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото).

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