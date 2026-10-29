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Сергій Попов розповів про найбільші проблеми пляжного волейболу в Україні та світі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Сергій Попов розповів про найбільші проблеми пляжного волейболу в Україні та світі
Сергій Попов разом з Едуардом Резніком став автором історичної для України бронзи на Чемпіонатах Європи з пляжного волейболу
фото: Volleyball World

Найбільш чутливим питанням у пляжному волейболі є фінансова складова

Український представник пляжного волейболу Сергій Попов екслюзивно «Главкому» поділився, що його вид спорту має значні проблеми з фінансуванням.

Ви за свою кар’єру пограли як у пляжному волейболі, так і в класичному. Чому, на вашу думку, пляжний  волейбол отримує меншу популярність в Україні, ніж класичний?

Так, це правда, що я грав і там, і там. Іноді граю й зараз (сміється – «Главком»). Що стосується популярності, то в нашому пляжному волейболі, на жаль, ще не з’явився свій Ахметов, Бродський, Фірташ чи Герега. Хоча я не розумію чому, адже це дуже популярний і динамічний вид спорту.

Можливо, якби ми зробили клубну систему і гравці грали за клуби, популярності та грошей було б більше. Також, думаю, багато залежить від місця проведення змагань. Треба грати там, де є люди, щоб залучати глядачів і спонсорів. Центральні вулиці, центральні пляжі, живі локації. Тоді можна залучити спонсорів, рекламу, телебачення, щоб була картинка, яку можна продавати.

Треба також розвивати соціальні мережі нашої федерації. Зайдіть і подивіться на сторінку Федерації волейболу України в Instagram та на сторінки федерацій волейболу Польщі, Німеччини чи інших країн-грандів. Я це вже неодноразово говорив.

Цей вид  спорту не виживе тільки за бюджетні кошти і не виживе тільки за спонсорські. Потрібно поєднувати одне й інше. І зараз, як не крути, війна. Мабуть, добре, що ми хоча б якось можемо тренуватися і брати участь у змаганнях. Сподіваюся, коли війна закінчиться, у спорту буде більше можливостей. Зараз треба закінчити війну.

Ви кілька років тому говорили, що пляжники в Україні фактично не мають зарплат. Чи змінилося щось за цей час?

На жаль, усі, хто входить до збірної, отримують від 5 до 15 тисяч гривень. Все залежить від твоєї ставки, звання та результатів. Так, ти можеш поїхати на змагання і виграти гроші. Але якщо не виграв? Поки чекаєш на наступні змагання, ті гроші, які тобі платять, уже закінчилися. Треба якось виживати.

Але знову ж таки, як я казав, якби була клубна система, можна було б залучити більше грошей, зокрема на зарплати, причому офіційні. Іноді все тримається на дуже добрих людях, яким самим зараз дуже важко, але вони підтримують пляжний волейбол. Але їм самим зараз потрібно думати, як вижити.

Пляжний волейбол з роками досить суттєво змінився. Які найбільші зміни ви відчули на собі?

Краще б Міжнародна федерація волейболу змінила призові, а не назви змагань. Наприклад, призовий фонд на чемпіонатах Європи та світу не змінювався 20 років. Тобто в одному й тому самому місці 20 років отримуєш ті самі гроші. Але 1000 доларів зараз і 1000 доларів 20 років тому – це зовсім різні гроші.

Нагадаємо, що «Главком» поговорив із Сергієм Поповим про новий етап у пляжному волейболі та умови, в яких сьогодні доводиться виступати українським спортсменам.

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Теги: волейбол Сергій Попов пляжний волейбол

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