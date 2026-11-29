Футболісти бразильського «Палмейрасу» 1:0 обіграли аргентинський «Естудіантес» у фіналі Кубка Лібертадорес. Про це повідомляє «Главком».

Фінальний поєдинок відбувся на стадіоні «Сентенаріо» у Монтевідео.

Вирішальний м'яч на 52-й хвилині забив Рамон Соса.

Кубок Лібертадорес є найпрестижнішим клубним турніром Південної Америки.

Кубок Лібертадорес. Фінал

«Палмейрас» – «Естудіантес» 1:0 (0:)

Гол: Соса (52)

«Палмейрас» вчетверте став володарем Кубка Лібертадорес. Раніше команда перемагала у 1999, 2020 та 2021 роках. Клуб виборов третій Кубок Лібертадорес під керівництвом португальського головного тренера Абела Феррейри. Стільки ж титулів серед головних тренерів у аргентинця Освальдо Субельдії, рекордсменом є інший аргентинець Карлос Б'янкі (4 трофеї).

Нагадаємо, донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.

На початку другої половини «Фенербахче» повів у рахунку – Різник відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.

«Шахтар» відразу побіг відповідати, але фінальний штурм «гірникам» не вдався.

Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).