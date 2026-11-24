Збірна Сенегалу визнана Спортивним арбітражним судом (CAS) переможцем Кубка африканських націй 2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу арбітражу.

CAS задовольнив апеляцію Сенегальської федерації футболу. Судді скасували рішення апеляційного комітету Африканської конфедерації футболу. У березні він присудив Сенегалу технічну поразку (0:3) у фіналі Кубка Африки проти збірної Марокко.

Суд встановив, що арбітр Жан-Жак Нгамбо Ндала мав виняткову компетенцію для відновлення поєдинку після тимчасового відходу сенегальських футболістів із поля. На бік рефері стали всі троє суддів CAS. Водночас дисциплінарні покарання для Сенегалу за цей інцидент залишаються чинними.

Що трапилося у фіналі Кубка африканських націй-2025

У вирішальному поєдинку 18 січня 2026 року сенегальська збірна покинула поле на знаку протесту проти призначеного в їхні ворота пенальті. Одинадцятиметровий арбітр призначив у компенсований час за рахунку 0:0. Згодом «Леви Теранги» повернулися на поле, а марокканець Браїм Діас не реалізував пенальті.

Матч перейшов у додатковий час. Там Сенегал вирвав перемогу (1:0). Вирішальний мяч оформив півзахисник Пап Гує.

Досягнення збірної Сенегалу

«Леви Теранги» вдруге в історії завоювали Кубок Африки. Перший континентальний тріумф сенегальців припав на турнір 2022 року. Захищатиме титул національна команда влітку 2027 року.

Прийдешній Кубок африканських націй приймуть Кенія, Танзанія і Уганда. Турнір запланований на червень-липень наступного року.

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