Чемпіон світу 1998 року Вієйра очолив збірну Сенегалу

Француз повернувся на свою історичну батьківщину

Федерація футболу Сенегалу представила нового тренера своєї національної збірної – ним став 50-річний Патрік Вієйра. Про це повідомляє «Главком».

Символічний камбек Вієйри

Для легендарного півзахисника це стане першим досвідом роботи з національною командою після тривалої клубної тренерської кар'єри. На посаді керманича «Левів Теранги» Вієйра замінив Папа Тіава, якого відправили у відставку після невдалого виступу Сенегалу на Чемпіонаті світу 2026. Команда завершила свій шлях на турнірі вже у 1/16 фіналу, після чого федерація вирішила розпочати новий етап.

Окрім відомого імені, призначення Вієйри має особливе значення. Хоча протягом усієї міжнародної кар'єри він представляв саме збірну Франції, легендарний футболіст народився у сенегальському Дакарі. У віці восьми років він переїхав до Франції, де згодом пройшов шлях від юнацького футболу до статусу одного з найвідоміших французьких гравців свого покоління. У складі «триколірних» Вієйра провів 107 матчів, став чемпіоном світу у 1998 році та виграв чемпіонат Європи 2000. Тепер же він уперше спробує реалізувати свої тренерські амбіції на батьківщині.

Новий етап у тренерській кар'єрі Вієйри

До роботи зі збірною Сенегалу Вієйра встиг попрацювати одразу в кількох країнах. Француз очолював «Нью-Йорк Сіті», «Ніццу», «Кристал Пелес», «Страсбур» та італійську «Дженоа». Саме генуезький клуб став його останнім місцем роботи, і Вієйра залишив команду у листопаді 2025 року.

Тепер перед фахівцем стоїть завдання швидко перебудувати команду та познайомитися з новим поколінням сенегальських футболістів. У федерації назвали його призначення «стратегічним кроком», наголосивши на амбіціях федерації побудувати конкурентоспроможну команду, здатну боротися за найвищі континентальні нагороди. Перші офіційні випробування Вієйри на новій посаді не змусять себе чекати. Уже у вересні 2026 року Сенегал розпочне виступи у відбірковому турнірі до Кубка африканських націй 2027.

Нагадаємо, що Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу.