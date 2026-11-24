Голкіпер «Андорри» Хесус Овоно повернувся до тренувальних сесій після трагічного інциденту в поєдинку 12-го туру іспанської Сегунди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Воротар збірної Екваторіальної Гвінеї почав займатися минулого тижня. Напередодні він провів ще одне тренування. Поки Овоно виконує фізичні вправи окремо від команди, а терміни його повернення до повноцінних занять наразі невідомі.

Африканський кіпер отримав тривалу дискваліфікацію – 12 матчів. Повернутися на поле в офіційному поєдинку він зможе аж на початку лютого. Перша публічна поява Овоно після смерті нападника іспанського «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля сталася 20 лютого, коли взяв участь в хвилині мовчання перед матчем «Андорри».

Трагічна смерть Хесуса де Мігеля

Де Мігель помер на початку листопада лікарні. Напередодні він зіткнувся з голкіпером «Андорри» в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

Як покарали Хесуса Овоно

Воротар «Андорри» після інциденту миттєво отримав червону картку. Згодом його дискваліфікували на 12 матчів. Також поліція веде слідство щодо смерті де Мігеля.

«Це найважчі дня мого життя. Мені складно підібрати слова та важко осягнути щось з того, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім'ю і всіх людей, які його любили. Я знаю, що треба вирішити багато запитань, і я з належною повагою робитиму це. Але прямо зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, що ми переживаємо», – заявив Овоно за кілька днів після трагедії.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

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