На момент проведення матчу проти «Оболоні» вік П’єра Мунгенге становив 18 років 325 днів

У матчі 13-го туру Української Прем’єр-Ліги проти «Оболоні» (4:2) П’єр Мунгенге відзначився своїм дебютним та історичним голом у складі «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

На 16-й хвилині зустрічі французький нападник вдало зіграв на добиванні після удару Шоли Огундани та відправив м’яч у ворота.

Цей гол також став історичним. Завдяки ньому Мунгенге став наймолодшим динамівським легіонером, який відзначався забитим м'ячем у матчах чемпіонату України.

На момент проведення матчу проти «Оболоні» вік П’єра становив 18 років 325 днів, що дозволило йому перевершити попередній рекорд, який належав бразильському півзахиснику Дуду.

Окрім цього, Мунгенге став десятим наймолодшим бомбардиром «біло-синіх» у чемпіонатах України та першим футболістом 2008 року народження, який відзначався голом у національній першості.

До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».