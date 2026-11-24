Ерік-Максім Шупо-Мотінг отримав шанс на повернення до Бундесліги

Мюнхенська «Баварія» розглядає повернення форварда американського «Нью-Йорк Ред Буллз» Еріка-Максіма Шупо-Мотінга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Німецький гранд узявся за пошуки дублера для Гаррі Кейна. Англієць днями отримав важку травму – розрив синдесмозної зв'язки гомілки. Відновлення володаря «Золотого м'яча» займе три місяці.

Шупо-Мотінг став одним із кандидатів на роль тимчасової заміни Кейну, а згодом – його дублера. Африканець має досвід виступів у «Баварії». У 2020-2024 роках він зіграв 122 матчі за «ротен» (38 м'ячів).

У сезоні-2026 Шупо-Мотінг провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів. Контракт камерунця з «червоними биками» чинний до 31 грудня, а «Ред Буллз» мають опцію продовження ще на рік.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».