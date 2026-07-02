Бельгія оформила феєричну перемогу над Сенегалом в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Підопічні Руді Гарсії вирвали вольову перемогу в овертаймі

Збірна Бельгії дотиснула національну команду Сенегалу в додатковий час (3:2) на шляху в 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті суперники обмінялися небезпечними моментами. Бельгієць Троссард перевірив пильність Діава пострілом у дотик із входу в штрафний. У відповідь Сарр після невдалого виходу Куртуа з воріт влучив у стійку, а на добиванні пробив повз рамку.

«Леви Теранги» поступово заволоділи ініціативою. Зокрема, Ідрісса Гує в одному з епізодів ударом із відскоку розім'яв кіпера. А на 25-й хвилині сенегальці повели – Сарр пробив головою у стійку після навісу Мане, а Діарра на добиванні відправив м'яч у сітку.

Бельгійська збірна отямилася аж перед перервою. Спершу ситуацію біля воріт Сенегалу загострив Доку. А згодом Де Кьойпер змусив попрацювати Діава дальнім ударом після небанального розіграшу кутового.

Натомість на старті другої половини м'яч повернувся під контроль команди Папа Тьява. Ось Діарра після прострілу Мане в дотик пробив повз ворота. Зате на 51-й хвилині все склалося для Сарра – Ніакате закинув із глибини на лінії штрафного, а нападник прийняв м'яч на груди та «розстріляв» Куртуа.

«Червоні дияволи» спробувати перейти до активніших дій. Та впродовж тривалого часу в бельгійців нічого не клеїлося попереду. Довелося взяти на озброєння дальні удари. Однак, і цим спробам Лукебакіо та Тілеманса забракло влучності. Зате Мане ледь не поховав суперника в швидкій атаці – сейв Куртуа.

Та під завісу основного часу збірна Бельгії влаштувала яскраву трихвилинку, що повністю перевернула матч. Спершу Лукаку замкнув ближню стійку після прострілу Меньє з правого флангу. А потім Тілеманс випередив кіпера після навісу Троссарда та головою переправив м'яч за лінію – 2:2!

Обидві команди в овертаймі діяли значно обережніше. Фактично суперники не використали по одному справді гольову моменту. Лукаку після передачі Кастаня не зміг переграти Діава. Натомість Мбає з вигідної позиції не влучив у рамку «червоних дияволів».

Та під кінець другої 15-хвилинки розгорнулася справжня драма. Це Тілеманс упав після підкату Камара, а арбітр після тривалого перегляду відеоповторів наважився призначити одинадцятиметровий. Сам постраждалий впевнено виконав пенальті та приніс Бельгії надскладну перемогу.

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Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)

Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (пенальті) – Діарра, 25, Сарр, 51

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.